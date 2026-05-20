Izvještaji na pisaćim mašinama: susret prve Andersenove generacije u Hrvatskoj

Alumni susret okupio je prvu generaciju zaposlenika koji su gradili karijere u poslovnom svijetu bez modernih digitalnih alata

Zvuk pisaće mašine, papir koji izlazi iz telefaksa i stolovi prekriveni registratorima – tako je početkom 90-ih izgledala svakodnevica mladih profesionalaca koji su započinjali svoje karijere u jednoj od prvih međunarodnih poslovnih organizacija u Hrvatskoj.

Više od tri desetljeća kasnije, dio te prve generacije ponovno se okupio na Andersen Alumni druženju, prisjećajući se vremena kada poslovni svijet nije poznavao e-mail, digitalne baze podataka ni online platforme za razmjenu dokumenata. Posao se odvijao sporije, ali zahtijevao je veliku preciznost, analitičnost i profesionalnu disciplinu.

Ana Gospodinović, nulti zaposlenik Andersena u Hrvatskoj, tom se prilikom prisjetila: „Puno toga se promijenilo. Izvještaje smo pisali na pisaćim mašinama, sastanci su se dogovarali unaprijed jer nije bilo mobitela ni e-maila, a sve je zahtijevalo mnogo više vremena i organizacije. Danas je sve brže i dostupnije, ali ponekad imam dojam da su mlađe generacije manje strpljive i manje zainteresirane za temeljit rad kakav je tada bio nužan.“

Andersen kao odskočna daska

Za mnoge okupljene, Andersen je bio prvo veliko profesionalno iskustvo. Tijekom godina kroz tvrtku su prošle generacije stručnjaka koji danas djeluju u različitim sektorima – od financija i savjetovanja do upravljanja i poduzetništva. Alumni susreti nisu samo prilika za ponovno okupljanje, nego i podsjetnik na profesionalnu mrežu nastalu u tim ranim godinama koja je ostala snažno povezana i desetljećima kasnije.

Dražen Nimčević, savjetnik uprave Andersen Hrvatska, istaknuo je: „Za mene je ovo posebno iskustvo jer sam napravio puni krug – svoju karijeru započeo sam u Andersenu, a sada opet imam priliku sudjelovati u razvoju brenda i poslovanja Andersena u Hrvatskoj. To iskustvo i tradicija prvih generacija temelj su naše organizacijske kulture i pristupa radu s klijentima.“

Povratak globalnog brenda i partnerstvo s Odvjetničkim društvom KALLAY & PARTNERI

Globalna organizacija Andersen ponovno je došla na hrvatsko tržište 2019. godine, donoseći međunarodnu mrežu stručnjaka i multidisciplinarni pristup poslovnom savjetovanju. U partnerstvu s Odvjetničkim društvom KALLAY & PARTNERI d.o.o., Andersen u Hrvatskoj danas svojim klijentima pruža visokospecijalizirane pravne i porezne usluge, oslanjajući se na međunarodnu mrežu stručnjaka.

Marko Kallay, managing partner Andersena u Hrvatskoj i managing partner u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o., tom je prilikom naglasio: „Doista je posebno vidjeti vas sve ponovno okupljene. Upravo su generacije koje su ovdje večeras postavile standarde profesionalnosti i stručnosti na kojima se i danas gradi naš rad. Na nama je da tu tradiciju nastavimo i razvijamo dalje.“

Govoreći o današnjem razvoju organizacije, podsjetio je i na nedavni važan korak za globalnu mrežu – izlazak Andersena na burzu i simbolično zvonjenje na New York Stock Exchange, što predstavlja novu fazu međunarodnog rasta i jačanja organizacije.

Ivna Barać, član Europskog odbora direktora Andersen Global i managing partner u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o., komentirala je aktualne izazove: „Poslovno okruženje danas je znatno kompleksnije nego prije trideset godina, osobito kada je riječ o regulatornim i poreznim pitanjima. Upravo zato klijenti sve češće traže savjetnike koji mogu povezati pravnu i poreznu perspektivu u jedinstvenu strategiju.“

Integrirane porezne usluge

Ivica Milčić, predsjednik uprave i partner u Andersen poreznom savjetovanju, dodao je: „Današnje porezno okruženje zahtijeva cjelovit pristup jer klijenti traže savjetnike koji razumiju širu poslovnu sliku i mogu povezati porezne, pravne i financijske aspekte u jedinstvenu strategiju te im biti partner u poslovanju.”

Andersen u Hrvatskoj oslanja se na iskustvo partnera i širinu stručnosti kako bi klijentima pružio cjelovite savjetodavne usluge na jednom mjestu. Takav pristup omogućuje povezivanje poreznih i pravnih aspekata poslovanja u jedinstven i koordiniran okvir, u skladu s praksom globalne mreže.

Kroz Andersen porezno savjetovanje d.o.o. fokus je na pružanju sveobuhvatnih poreznih usluga koje prate klijente kroz različite faze poslovanja. To uključuje kontinuiranu podršku u poreznom savjetovanju, upravljanje poreznim rizicima, regulatorna pitanja te savjetovanje u složenim transakcijama. U takvom okruženju, porezno savjetovanje sve se više pozicionira kao sastavni dio poslovnog odlučivanja, a ne samo kao funkcija usklađenosti.

Poseban naglasak stavljen je na područje transfernih cijena, koje danas ima sve izraženiju stratešku ulogu u poslovanju međunarodnih, ali i domaćih grupa. Andersen u tom segmentu prati klijente kontinuirano, od razvoja i prilagodbe politika transfernih cijena do izrade dokumentacije i podrške u poreznim nadzorima. Fokus je na rješenjima koja povezuju operativne i financijske podatke s regulatornim zahtjevima, čime se klijentima omogućuje pravovremeno upravljanje rizicima i donošenje kvalitetnih poslovnih odluka u sve složenijem poreznom okruženju.

Petra Bulić, članica uprave i partnerica u Andersen poreznom savjetovanju, istaknula je: „Na području transfernih cijena klijentima pružamo integralnu podršku od razvoja politika transfernih cijena usklađenih s poslovnim strategijama društava do njihove implementacije u svim jurisdikcijama u kojima grupa posluje, koristeći snagu Andersenove globalne mreže.

U trideset godina poslovno okruženje promijenilo se gotovo u potpunosti. Digitalna tehnologija transformirala je način rada, ubrzala komunikaciju i omogućila pristup velikim količinama podataka u realnom vremenu. Dok su se nekada dokumenti slali telefaksom, danas se informacije razmjenjuju gotovo trenutačno, a velik dio poslovnih procesa odvija se putem digitalnih platformi i analitičkih alata.

Unatoč svim tim promjenama, sudionici susreta složili su se da su temeljne profesionalne vrijednosti ostale iste – stručnost, integritet i povjerenje klijenata. Tri desetljeća nakon prvih projekata i prvih izvještaja napisanih na pisaćim mašinama, alumni susret pokazao je da su profesionalne veze stvorene u tim godinama ostale snažne – baš kao i uspomene na vrijeme kada je poslovni svijet tek počinjao ulaziti u novu, digitalnu eru.