Izvanredni otkaz pada na sudu ako se 15-dnevni rok nije poštovao u minutu

Za davanje izvanrednog otkaza radniku poslodavac ima samo 15 dana od trenutka kada je doznao činjenicu na kojoj se otkaz temelji

Zakon o radu propisuje dvije vrste otkaza: redoviti i izvanredni. Glavna je razlika među njima što kod izvanrednog otkaza nema obveze poštovanja propisanog ili ugovorenog otkaznoga roka, dakle što radni odnos prestaje uručenjem otkaza i što u slučaju tog otkaza radnik nema pravo na otpremninu. Također, izvanredni otkaz može se dati samo zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, uz uzimanje u obzir svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, kada nastavak radnog odnosa nije moguć.