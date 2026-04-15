KING ICT osigurao infrastrukturu za novi logistički centar Studenca

U novom logističko-distributivnom centru KING ICT projektirao je i implementirao integrirana mrežna, ICT i tehničko-zaštitna rješenja

Studenac je u Dugopolju otvorio novi logističko-distributivni centar, važan infrastrukturni iskorak za svoju mrežu u Dalmaciji. Riječ je o objektu površine 23 tisuće četvornih metara, smještenom u sklopu kompleksa VGP Park Split, u čije je opremanje i sustave uloženo više od 4,5 milijuna eura. Iz novog centra organizira se opskrba gotovo 700 trgovina Studenca, čime ovaj objekt postaje jedno od ključnih logističkih čvorišta za operacije u Dalmaciji.

U tehnološkom i sigurnosnom dijelu projekta važnu je ulogu imao KING ICT, koji je bio zadužen za projektiranje i implementaciju naprednih ICT rješenja i sustava tehničke zaštite koja djeluju kao jedinstvena funkcionalna cjelina. Time je nastavljena suradnja dviju kompanija nakon logističko-distributivnog centra u Velikoj Gorici, na kojem je KING ICT također radio na sigurnosno-komunikacijskim i infrastrukturnim sustavima.

Riječ je o infrastrukturno i organizacijski kompleksnom projektu koji obuhvaća cjelovitu implementaciju komunikacijske i sigurnosne arhitekture velikog kapaciteta. Izgrađena je pasivna mrežna infrastruktura s 14 komunikacijskih ormara, 14 UPS uređaja i više od 55 kilometara položenih instalacija, uključujući svjetlovodne, S/FTP i signalne kabele.

Uspostavljena su i temeljna mrežna i komunikacijska rješenja bazirana na Cisco i Cisco Meraki opremi, koja čine okosnicu sustava, uz CheckPoint vatrozidni sustav usklađen sa sigurnosnom politikom naručitelja, Cisco WebEx videokonferencijski sustav te osobnu IT opremu za zaposlenike centra.

Poseban segment projekta odnosio se na integralni sustav tehničke zaštite. On uključuje videonadzor s 335 kamera, kontrolu pristupa, sustav evidencije posjetitelja, IP portafonsku komunikaciju, evidenciju radnog vremena, protuprovalnu i protuprepadnu zaštitu te sustav rampi s kamerama za prepoznavanje registarskih oznaka. Takva integrirana arhitektura omogućuje centraliziran nadzor i upravljanje sigurnosnim događajima u stvarnom vremenu, preciznu kontrolu ulazno-izlaznih točaka te pouzdanu podršku svakodnevnim logističkim operacijama.

Projekt u Dugopolju predstavlja nastavak i skaliranje modela suradnje koji su Studenac i KING ICT već uspješno primijenili u Velikoj Gorici te potvrđuje sve važniju ulogu tehnološke i sigurnosne infrastrukture u funkcioniranju velikih logističkih sustava. Ujedno je riječ o potvrdi uspješne implementacije složenih rješenja u okruženju koje traži visoku pouzdanost, dostupnost sustava i usklađenost sa suvremenim standardima kibernetičke sigurnosti.

– Projekt u Dugopolju nastavak je uspješne suradnje sa Studencem i potvrda našeg iskustva u projektiranju i integraciji složenih sigurnosno-komunikacijskih sustava za logistička okruženja. Fokus nam je bio na pouzdanosti, međusobnoj integraciji sustava i visokoj razini kibernetičke sigurnosti, kako bismo korisniku osigurali stabilnu infrastrukturu za daljnji rast i optimizaciju logističkih procesa – ističu iz KING ICT-a.