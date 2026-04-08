AI i kibernetička sigurnost: Rizik sve češće nastaje unutar tvrtke

Organizacije koje uvode AI nailaze na njegov temeljni paradoks: sposobnosti koje povećavaju konkurentnost istodobno stvaraju nove ranjivosti

Pišu: Ratko Drča, direktor u Deloitteovu Odjelu poslovnog savjetovanja i Anastazija Pažin, viša savjetnica u Deloitteovu Odjelu poslovnog savjetovanja

Umjetna inteligencija (AI) više nije tehnologija budućnosti, nego je već danas ključan pokretač poslovne transformacije. Organizacije je uvode u gotovo sve segmente poslovanja, od operativnih procesa i optimizacije troškova do strateškog odlučivanja i razvoja novih proizvoda. No usporedno s ubrzanjem inovacija ona temeljito mijenja i pravila igre u kibernetičkoj sigurnosti.

Prema Deloitteovu izvješću 'Tehnološki trendovi za 2026.', brzina prihvaćanja AI-ja donosi ne samo povećanu učinkovitost već i eksponencijalno složenije sigurnosne izazove. Upravo zato balansiranje između inovacije i sigurnosti više nije tehničko pitanje, nego postaje ključan strateški imperativ na razini uprava, nadzornih odbora i regulatora. U praksi to znači da sigurnost više ne dolazi 'naknadno', već mora biti ugrađena u svaku AI inicijativu od početka.