1000 najvećih

Nikolina Dizdar Čehulić (Pliva): Farmaceutska industrija posluje pod pritiskom rasta troškova

28. lipnja 2026.
Nikolina Dizdar Čehulić

Nikolina Dizdar Čehulić

foto Ratko Mavar
Lider
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Sigurnost opskrbe lijekovima, digitalizacija i ulaganja u ljude ključni su za budućnost farmaceutske industrije

Predsjednica Uprave PLIVE Nikolina Dizdar Čehulić u anketi za Liderov specijalni prilog 1000 najvećih govori o utjecaju geopolitičkih nestabilnosti na farmaceutsku industriju, otpornosti opskrbnih lanaca, ulozi umjetne inteligencije, investicijama u modernizaciju poslovanja te regulatornim promjenama potrebnima za jačanje europske proizvodnje lijekova.

Farmaceutska industrija danas posluje u bitno drukčijim okolnostima nego prije samo nekoliko godina, a geopolitičke napetosti i rast troškova snažno utječu na cijeli sektor.

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#Pliva#Farmacija#Geopolitički Izazovi#Umjetna Inteligencija#Modernizacija#Investicije#Nikolina Dizdar Čehulić
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