Nikolina Dizdar Čehulić (Pliva): Farmaceutska industrija posluje pod pritiskom rasta troškova

Sigurnost opskrbe lijekovima, digitalizacija i ulaganja u ljude ključni su za budućnost farmaceutske industrije

Predsjednica Uprave PLIVE Nikolina Dizdar Čehulić u anketi za Liderov specijalni prilog 1000 najvećih govori o utjecaju geopolitičkih nestabilnosti na farmaceutsku industriju, otpornosti opskrbnih lanaca, ulozi umjetne inteligencije, investicijama u modernizaciju poslovanja te regulatornim promjenama potrebnima za jačanje europske proizvodnje lijekova.

Farmaceutska industrija danas posluje u bitno drukčijim okolnostima nego prije samo nekoliko godina, a geopolitičke napetosti i rast troškova snažno utječu na cijeli sektor.