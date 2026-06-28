1000 najvećih
Nikolina Dizdar Čehulić (Pliva): Farmaceutska industrija posluje pod pritiskom rasta troškova
28. lipnja 2026.
foto Ratko Mavar
Sigurnost opskrbe lijekovima, digitalizacija i ulaganja u ljude ključni su za budućnost farmaceutske industrije
Predsjednica Uprave PLIVE Nikolina Dizdar Čehulić u anketi za Liderov specijalni prilog 1000 najvećih govori o utjecaju geopolitičkih nestabilnosti na farmaceutsku industriju, otpornosti opskrbnih lanaca, ulozi umjetne inteligencije, investicijama u modernizaciju poslovanja te regulatornim promjenama potrebnima za jačanje europske proizvodnje lijekova.
Farmaceutska industrija danas posluje u bitno drukčijim okolnostima nego prije samo nekoliko godina, a geopolitičke napetosti i rast troškova snažno utječu na cijeli sektor.
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