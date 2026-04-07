Prvih stotinu Da Vinci operacija u IMC Priora u Čepinu

Osim prostate, Da Vinci se u Priori dokazao i u operacijama bubrega, a odnedavno ga koriste i u ginekologiji

Internacionalni medicinski centar Priora u Čepinu kod Osijeka dosegnuo je proteklog mjeseca brojku od 100 operacija izvedenih uz pomoć sofisticiranog robotskog sustava Da Vinci. Prvi operativni zahvati na Da Vinciju u Hrvatskoj odrađeni su upravo u IMC Priora 3. lipnja 2024., u slučaju raka prostate, a do danas je više od stotinu pacijenata uspješno operirano u bolnici koja je nedavno obilježila prve dvije godine rada.

- Iza nas je više od stotinu uspješnih operativnih zahvata odrađenih uz pomoć robota Da Vincija, na što smo izuzetno ponosni. Uz Da Vincija, operater praktički ima četiri 'ruke' kojima istovremeno operira. Robotski krakovi imaju nevjerojatnu pokretljivost s rasponom do 540 stupnjeva i milimetarskom preciznošću.

Zahvat u svakom trenutku pratimo u trodimenzionalnom prikazu na monitoru, a slika je uvećana deset puta. Iz tehnoloških prednosti proizlaze benefiti za pacijenta – rez je malen, krvarenje minimalno, a oporavak daleko brži nego pri klasičnim operacijama. U slučaju uroloških zahvata, pacijentu se sačuvaju kontinencija i potencija - istaknuo je mr.sc. Tomislav Kalem, ravnatelj IMC Priora i voditelj urološkog odjela, koji je i izveo prve Da Vinci operacije u Hrvatskoj.

U usavršavanju rada na robotskom sustavu, liječnicima u IMC Priora uvelike je pomogao mentor dr. Georg Schön iz Münchena, iza kojega je više od 6000 operacija na ovom robotu, što ga čini jednim od najiskusnijih svjetskih operatera na tom sustavu.

U prvih stotinu operacija najviše je zahvata na prostati, a među prvim je urološkim pacijentima bio Mirko Blažević iz Vinkovaca: 'Nakon operacije nisam osjećao nikakvu bol, a svakodnevnim aktivnostima, pa tako i poslu, vratio sam se već za deset dana. Redovito idem na kontrole svaka tri mjeseca i sve je u najboljem redu, a o operaciji danas više ni ne razmišljam, kao da nikada nisam ni imao karcinom'.

Da Vinci se u Priori dokazao i u operacijama bubrega, a odnedavno ga koriste i u ginekologiji. Prve ginekološke operacije na tom sustavu, uključujući i vrlo zahtjevnu histerektomiju, odnosno uklanjanje maternice, uspješno je nedavno izveo ginekolog dr. Dimitrije Milojković, pod mentorstvom dr. Balázsa Lintnera sa Semmelweis sveučilišta u Budimpešti.

- Zahvaljujući trodimenzionalnom prikazu visoke rezolucije i mogućnosti uvećanja slike do deset puta, kirurgu je omogućen izuzetno precizan uvid i u najsitnije strukture tkiva i krvnih žila. Takva preciznost povećava sigurnost zahvata te smanjuje krvarenje, kao i rizik od komplikacija. Skraćuje se i trajanje zahvata pa pacijent samim time kraće boravi u anesteziji, što rezultira bržim i lakšim oporavkom - objasnio je dr. Milojković.

Pacijentica Ivana Čulić iz Čepina prva je žena u Hrvatskoj kojoj je maternica uklonjena uz pomoć robotskog sustava Da Vinci. 'Miom na maternici stvarao mi je ozbiljne probleme tri i pol godine, a posljedice su bile anemija, česte nesvjestice i opća slabost, što mi je znatno narušavalo kvalitetu života. Ranije sam prošla dvije ginekološke laparoskopske operacije nakon kojih sam se oporavljala po mjesec dana, a drugi dan nakon Da Vinci operacije normalno sam šetala i ništa me nije boljelo'.

Mogućnosti Da Vincija su impresivne, a u Priori su najavili kako će i dalje širiti njegovu primjernu - već tijekom ovog mjeseca u planu je prvi njihov zahvat iz područja abdominalne kirurgije, kao treće struke.