Rana predizborna kampanja: Opet političari prisvajaju zasluge biznisa

Investicije ne grade vlade nego poduzetnici i radnici, no predizborna retorika ponovno stvara dojam da je politika jedini pokretač gospodarskog uspjeha

Jeste li ovih dana uočili sljedeću izjavu na svečanosti u povodu završetka investicije: 'Čestitam vam u ime Vlade Republike Hrvatske što ste uspješno i u roku završili ovu investiciju koja će znatno pridonijeti rastu našeg BDP-a. Glavna zasluga pripada vama, djelatnicima, menadžmentu i vlasnicima tvrtke. Istina je, dio investicije osiguran je iz europskih fondova. Mjerodavna ministarstva odradila su svoj dio posla. Ali, ponavljam, glavni ste junaci ove investicijske priče vi. Mi iz vlasti tu smo samo da pomognemo.'