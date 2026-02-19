Info

Zaba proglašena najboljom bankom za financiranje trgovine

19. veljače 2026.
Aleksandra Rašić, Zagrebačka banka

Istraživanje časopisa Euromoney banke rangira na temelju zadovoljstva klijenata, poznavanja njihovih potreba i kvalitete proizvoda

Zagrebačka banka, vodeća banka u Hrvatskoj i članica Grupe UniCredit, proglašena je najboljom bankom za financiranje trgovine u Hrvatskoj prema istraživanju renomiranog časopisa Euromoney.

Istraživanjem se prikupljaju povratne informacije od više od 12.700 poduzeća i financijskih institucija te se potom banke rangiraju u regijama i državama na temelju zadovoljstva klijenata, poznavanja njihovih potreba i kvalitete proizvoda. Istraživanje se provodi već petnaest godina i smatra se mjerilom u području financiranja trgovine na svjetskoj razini.

- Uvijek smo ponosni i zahvalni kad struka nagradi našu izvrsnost i prepozna kvalitetu u našem poslovanju, ali ipak nam je posebno drago kad nagradu osvojimo na temelju povratnih informacija klijenata. To je najveća potvrda uspjeha naše strategije u kojoj klijente stavljamo na prvo mjesto te ponudu proizvoda i usluga kreiramo prema njihovim potrebama, korištenjem naprednih tehnologija i prepoznavanjem trendova koji su pred nama. Zahvalna sam svim zaposlenicima koji su svojim predanim radom ovu nagradu još jednom donijeli u Zagrebačku banku - izjavila je Aleksandra Rašić, članica Uprave za Korporativno bankarstvo Zagrebačke banke.

Uz Zagrebačku banku, ova prestižna nagrada pripala je i bankama koje posluju u sklopu Grupe UniCredit u Austriji, Bugarskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Sloveniji, čime je UniCredit ponovno prepoznat kao vodeći pružatelj usluga financiranja trgovine u Srednjoj i Istočnoj Europi.

- U UniCreditu naši timovi diljem regije usko surađuju s klijentima, razumiju njihovo poslovanje i brzo pružaju podršku koja im je potrebna. Ove nagrade potvrda su tog bliskog partnerstva i izvrsne suradnje između naših lokalnih bankara i globalnih timova za razvoj proizvoda. Zajedno osiguravamo pravovremena i učinkovita rješenja, utemeljena na stvarnim izazovima s kojima se naši klijenti svakodnevno susreću - izjavila je Teodora Petkova, direktorica Grupe UniCredit za Srednju i Istočnu Europu.

- Neprestano radimo na pojednostavljenju financiranja trgovine, smanjujući troškove i rizike i za nas i za klijente. Posebno smo usredotočeni na digitalizaciju kako bismo povećali učinkovitost i transparentnost, osigurali praćenje u stvarnom vremenu, upravljanje dokumentima i jednostavniju komunikaciju s klijentima - poručila je Francesca Nenci, globalna direktorica Financiranja trgovine i korespondentnog bankarstva Grupe UniCredit.

