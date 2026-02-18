Zaba u 2025. ostvarila 849 milijuna eura prihoda i 13,3 posto veću dobit

Protekla godina bila je, tvrdi Ćubela, jedna od najaktivnijih i najintenzivnijih u pogledu velikih financiranja i strateški važnih projekata

Zagrebačka banka u 2025. godini ukupno je uprihodila 849 milijuna eura, odnosno 4,9 posto više nego godinu ranije te je zabilježila dobit od 510 milijuna eura što je 60 milijuna, odnosno 13,3 posto, više nego u 2024.

Neto prihod od kamata iznosi 553 milijuna eura te je manji za šest posto nego u 2024. dok neto prihod od provizija i naknada 195 milijuna eura te je povećan za 12,1 posto u odnosu na godinu ranije. Neto dobit od trgovanja i ostali prihodi i rashodi iznose 101 milijuna eura te su veći za 54 milijuna eura, odnosno 114,9 posto, najvećim dijelom zbog prihoda od dividendi. Troškovi poslovanja iznose 248 milijuna eura, veći su za milijun eura (+0,4 posto), dok omjer troškova i prihoda iznosi 29,2 posto.

Zagrebačka banka bilježi ukupnu imovinu u iznosu od 23.263 milijuna eura te je veća za 9,9 posto, odnosno 2.092 milijuna eura, u odnosu na godinu ranije. Uz sve to, vrijedi napomenuti da je Grupa Zagrebačke banke uprihodila 1.043 milijuna eura, ostvarivši pritom rast od 0,3 posto te neto dobit od 572 milijuna eura, odnosno tri posto više nego u 2024.

- U 2025. godini globalno gospodarstvo i financijska tržišta obilježili su nestabilnost i neizvjesnost, deglobalizacija i protekcionizam. Usporavanje inflacije, prije svega u Europi, omogućilo je Europskoj središnjoj banci i drugim središnjim bankama da opuste monetarnu politiku i snize kamatne stope, što je pak dovelo do boljih uvjeta financiranja i lakšeg suočavanja s ekonomskim rizicima. Bankarskom sektoru to je donijelo dodatni izazov, no čak smo i u tako iznimno zahtjevnim uvjetima ostvarili solidne rezultate, potvrdivši otpornost i izvrsnost u upravljanju poslovanjem tijekom dinamičnih i nepredvidljivih vremena – navodi u objavi rezultata predsjednik Uprave Zagrebačke banke Dalibor Ćubela,

Protekla godina bila je, nastavlja Ćubela, jedna od najaktivnijih i najintenzivnijih u pogledu velikih financiranja i strateški važnih projekata koji su zahtijevali najvišu razinu stručnosti i izvrsnosti te potvrdili da su ekspertiza i usluge Zagrebačke banke na razini najsnažnijih globalnih igrača u industriji.

- Praćenjem značajnih akvizicija omogućili smo klijentima nove prilike za rast i strateški razvoj. Kvalitetnom suradnjom unutar Grupe UniCredit te snažnim angažmanom naših timova uspješno smo realizirali projekte kojima smo još jednom pokazali da smo banka koja može provesti i najkompleksnije transakcije, pridonoseći jačanju domaćeg tržišta kapitala i gospodarstva u cjelini. Nastavili smo podupirati mala i srednja poduzeća putem programa Europske banke za obnovu i razvoj InvestEU koji potiče dugoročni rast i otpornost te programa UniCredit for CEE u sklopu kojeg nudimo posebne linije financiranja i pogodnosti za jačanje konkurentnosti, inoviranje, širenje poslovanja i nove iskorake na tržištu. Predanost stvaranju dodatne vrijednosti za klijente dokazali smo i uspješnim širenjem ponude novim investicijskim proizvodima, poput certifikata s kapitalnom zaštitom koji omogućuju klijentima da sudjeluju u prinosima tržišta uz zaštitu uloženog iznosa po dospijeću i koji su u kratkom roku izazvali velik interes. Uvođenjem onemarkets fondova klijentima privatnog bankarstva otvorili smo nove mogućnosti za kvalitetnije upravljanje imovinom i ostvarenje financijskih ciljeva – zaključuje Ćubela.