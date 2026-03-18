Zamjenska kvota ne mora biti trošak: model edukacije kvotnih obveznika kroz suradnju s Udrugom UNUO
Edukacija kvotnih obveznika kroz simulaciju invaliditeta i iskustvo rada u inkluzivnom okruženju
Zakonska obveza zapošljavanja osoba s invaliditetom za dio poslodavaca i dalje predstavlja izazov, osobito u djelatnostima u kojima je teško osigurati odgovarajuća radna mjesta. U takvim slučajevima zakon omogućuje ispunjenje obveze kroz plaćanje novčane naknade, ali i kroz suradnju s organizacijama koje zapošljavaju osobe s invaliditetom i provode djelatnosti povezane s njihovim uključivanjem u rad i društvo.
Jedan od takvih modela razvila je Udruga najosjetljivijih u osposobljavanju (UNUO) iz Zagreba, koja kvotnim obveznicima pruža edukaciju o pravilnom pristupu u komunikaciji i radu s osobama s invaliditetom, a edukacija se provodi kroz simulacije različitih oblika invaliditeta i izravnu interakciju s osobama s invaliditetom u radnom okruženju.
Edukacija kroz iskustvo, a ne samo kroz teoriju
U praksi se pokazalo da najveća prepreka zapošljavanju osoba s invaliditetom često nije nedostatak volje, nego nedostatak znanja. Poslodavci i zaposlenici nerijetko nemaju iskustva u radu s osobama s invaliditetom, ne poznaju prilagodbe radnog mjesta niti način komunikacije koji omogućuje kvalitetan i siguran radni odnos.
Zbog toga UNUO provodi edukacije koje se temelje na simulacijama, u kojima sudionici privremeno preuzimaju ulogu osobe s određenim oblikom invaliditeta te kroz praktičan rad prolaze situacije koje zahtijevaju prilagodbu komunikacije, organizacije i načina rada.
Posebnost ovog modela je što se edukacija provodi kroz umjetnost gastronomije, odnosno kroz zajedničke kulinarske aktivnosti u kojima sudionici uče kroz stvarnu interakciju, timski rad i rješavanje konkretnih zadataka. Takav pristup omogućuje bolje razumijevanje komunikacije s osobama s invaliditetom, važnosti jasnih uputa, prilagodbe radnog okruženja te stvarnih mogućnosti zapošljavanja.
Zakonski dopušten model ispunjenja zamjenske kvote
Udruga zapošljava više od 51 % osoba s invaliditetom te, sukladno registriranim djelatnostima i statutu, provodi edukacije povezane s profesionalnom rehabilitacijom, osposobljavanjem i socijalnom inkluzijom.
Suradnja s kvotnim obveznicima temelji se na ugovorenoj edukacijskoj usluzi, a ne na donaciji, što znači da se radi o transparentnom i zakonitom poslovnom odnosu koji se, sukladno propisima, može koristiti za ispunjenje obveze zamjenske kvote.
Na taj način poslodavci mogu:
• ispuniti zakonsku obvezu zamjenske kvote u dopuštenom opsegu
• educirati zaposlenike o radu i komunikaciji s osobama s invaliditetom
• unaprijediti organizacijsku spremnost za zapošljavanje osoba s invaliditetom
• razvijati društveno odgovorno i inkluzivno poslovanje
Za kvotne obveznike suradnja s Udrugom najosjetljivijih u osposobljavanju omogućuje da obveznu zakonsku naknadu pretvore u ulaganje koje ima izravan poslovni i društveni učinak.
Kroz edukaciju zaposlenika, unapređenje komunikacije s osobama s invaliditetom i očuvanje radnih mjesta osoba s invaliditetom zaposlenih u udruzi, sredstva ostaju u sustavu zapošljavanja osoba s invaliditetom te doprinose njegovoj dugoročnoj održivosti.
Inkluzija kao dio poslovne kulture
Sve veći broj poslodavaca prepoznaje da se zakonska obveza može ispuniti na način koji istodobno doprinosi razvoju organizacije. Edukacija zaposlenika o radu s osobama s invaliditetom posebno je važna u djelatnostima koje uključuju rad s klijentima i korisnicima, među kojima su sve češće i osobe s invaliditetom.
Razumijevanje pravilne komunikacije, prilagodbe usluge i stvarnih potreba osoba s invaliditetom doprinosi kvaliteti poslovanja, zadovoljstvu kupaca i stvaranju inkluzivnog radnog okruženja.
Model edukacije koji provodi Udruga najosjetljivijih u osposobljavanju temelji se na praktičnom iskustvu i izravnoj interakciji, što se u praksi pokazalo učinkovitijim od klasičnih teorijskih edukacija.
Informacije o suradnji
Dodatne informacije o mogućnostima ispunjenja zamjenske kvote u suradnji s Udrugom najosjetljivijih u osposobljavanju (UNUO), Zagreb, dostupne su na mrežnoj stranici www.unuo.hr te putem e-pošte [email protected].