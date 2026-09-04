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Bizarne krađe: Ukrali hladnjaču samo da bi iz nje istovarili meso

4. rujna 2026.
Mesni proizvodi lopovima su bili vrjedniji od hladnjače

Mesni proizvodi lopovima su bili vrjedniji od hladnjače

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Goran Litvan
Goran Litvan
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Hrvatska je zemlja u kojoj su nestajali kamioni puni mesa, semafori, crkvena zvona, bageri, željezničke pruge, pa čak i cijeli most

U utorak 4. rujna 2001. dogodila se jedna od najbizarnijih krađa u Hrvatskoj. Iz zagrebačke Dubrave usred dana je nestao kamion hladnjača petrinjskog Gavrilovića pun mesa.  

Vozač petotonca dovezao se pred trgovinu, i kad je izašao ostavio je ključeve u vozilu. Netko je iskoristio priliku i odvezao hladnjaču u nepoznatom smjeru. Policija je odmah po dojavi krenula u potragu, ali bez uspjeha. Zato je pretpostavila da je kradljivac sakrio vozilo, te da je krađa bila planirana.

Ukradene stotine košnica

Ta krađa podsjeća da kriminal ponekad zna biti i prilično bizaran. Tijekom godina diljem svijeta krali su se ne samo automobili i novac, nego i mostovi, cijele kuće, stotine košnica pčela, pa čak i nekoliko tona Nutelle.  

Most koji je netragom nestao

Krađa hladnjače pune mesa nije ostala usamljeni hrvatski kriminalni kuriozitet. I tu su nestajali deseci košnica s pčelama. Na meti su bile i željezničke tračnice, posebno s pruga na kojima je ukinut promet vlakova. 

Godinama se govorilo i o ukradenoj pruzi na ukinutoj relaciji Sisak – Petrinja, a do danas je ostao misterij tko je praktički preko noći digao cijeli ispravni i prohodni željeznički most na Petrinjčici. 

Općine u biznisu sa starim željezom

Poseban je slučaj oko pruge Garešnica – Banova Jaruga, ukinute krajem 1960-ih. Dvadesetak godina kasnije dobar dio pruge ostao je bez vlasnika, pa je općina Grubišno Polje 'digla' oko tisuću tona tračnica, koje su prodane u staro željezo. 

No, u žaru skupljanja sekundarne sirovine pokupljeno je i osam kilometara tračnica s bjelovarskog teritorija, pa je došlo do međuopćinskog spora teškog oko 400 tona željeza. Naknadno je i treća općina na nekadašnjoj spornoj pruzi, Garešnica, shvatila da može uzeti naknadu za svoj dio starog željeza. 

Nisu sasvim pošteđene ni pruge po kojima vlakovi voze. Između dva nailaska vlaka u Draganiću su 2013. i 2014. s pružnih prijelaza nestajale metalne šine i konstrukcije vrijedne desetke tisuća kuna.  

Bageri na meti građevinske mafije

Jutarnji list je 2000-ih otkrio više slučajeva krađa građevinskih strojeva koji su preko noći nestajali s gradilišta. Postao je to dobro organizirani posao. Obično bi bageri završili preko tadašnje meke granice u BiH, iako je jedan pronađen na drugom domaćem gradilištu, na Braču. 

S gradilišta ceste u Lišanima Ostrovičkim netko je 2019. ukrao cijeli privremeni semafor vrijedan nekoliko desetaka tisuća kuna. Iz dvorišta obiteljske kuće u Čakovcu ukradeno je brončano zvono od 140 kilograma, a  u obližnjem mjestu Palovec iz ograđenog prostora nestao je jelen lopatar. Lopov ga je usmrtio i odnio, a policija je opisala slučaj kao tešku krađu.  

U bizarnosti se mogu uvrstiti i krađe umjetnina  u slučaju s početka 2000-ih, nakon otkrića da su slike Mencija Clementa Crnčića iznošene iz Vladine zgrade doslovno kroz prozor. 

Hladnjača pronađena, ali prazna

Uobičajene su krađe novčanika, automobila, tehničkih uređaja… Ali Hrvatska je zemlja u kojoj su nestajali kamioni puni mesa, semafori, crkvena zvona, bageri, željezničke pruge, pa čak i cijeli most.

A što je bilo s hladnjačom punom mesa? Pronađena je nakon dva dana u obližnjem naselju Vugrovec – prazna. Gavrilović nikad nije marketinški iskoristio činjenicu da je njegovo meso bilo poželjnije od hladnjače.   

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