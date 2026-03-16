Sabol i Barančić investirali 400 tisuća eura u AI startup PromptWise

Poslovnim anđelima okupljenima u udrugu CBAN ovo je peta investicija, a PromptWise već dogovara seed rundu s vodećim VC fondovima iz regije

Croatian Business Angels Network (CBAN), mreža poslovnih anđela osnovana prošle godine, realizirala je svoju petu investiciju od osnutka. Kako se navodi u priopćenju, članovi CBAN-a Damir Sabol i Mihovil Barančić, zajedno s angel investitorom Miomirom Kecmanovićem, investirali su ukupno 400 tisuća eura u sklopu angel runde financiranja startupa PromptWise.

PromptWise je, naime, razvija alate za kreativno korištenje umjetne inteligencije u produkciji slika i videozapisa.

Startup su krajem 2025. pokrenuli Mateo Starčević Filipović i Daniel Riley, a u samo nekoliko mjeseci uspjeli su izgraditi globalnu zajednicu kreatora fokusiranu na korištenje umjetne inteligencije za izradu vizualnog sadržaja.

Njihova zajednica AI Video Bootcamp, koja djeluje putem platforme Skool, okuplja kreatore iz cijelog svijeta koji razmjenjuju znanje o korištenju najnovijih AI alata za generiranje slika i videozapisa te razvijaju projekte koje potom monetiziraju.

U samo četiri mjeseca zajednica je narasla na više od 13 tisuća aktivnih pretplatnika, uz godišnji ponavljajući prihod (ARR) veći od 1,3 milijuna eura. Zajednica pritom raste za oko 300 novih korisnika dnevno, što je svrstava među najveće globalne plaćene zajednice posvećene AI generiranju vizualnog sadržaja.

Uz zajednicu, tim razvija i novi proizvod PromptWise SaaS, AI kreativni studio za generiranje i produkciju slika i videa namijenjen tvrtkama, marketinškim timovima i kreatorima sadržaja.

Prikupljena investicija bit će iskorištena za lansiranje proizvoda koje je planirano tijekom travnja, za koji već sada postoji značajan interes unutar brzo rastuće AI Video Bootcamp zajednice.

– Mateo Starčević Filipović kao izvršni direktor i Daniel Riley kao glavni komercijalni direktor u vrlo su kratkom vremenu uspjeli izgraditi iznimno brzorastuću zajednicu. Posebno je impresivno što su od samog početka razvili model s naplatnim proizvodom i već ostvarili snažne poslovne rezultate – izjavio je Mihovil Barančić, predsjednik CBAN-a.

Dodao je kako je uspjeh projekta već privukao pažnju investicijske zajednice.

– Ovakav pristup već je pobudio interes nekoliko lokalnih venture capital fondova te očekujemo daljnje vijesti o potencijalnim investicijama – poručio je Barančić.

Starčević Filipović je izjavio da je oduševljen što su upravo Sabol i Barančić iz CBAN-a, zajedno s njihovim investitorom Kecmanovićem, stali iza PromptWisea.

– Njihov rad pratim dugo, a brojne uspješne investicije i exiti koje imaju iza sebe daju nam izniman vjetar u leđa za daljnji rast. Sve se odvija nevjerojatnom brzinom, već pregovaramo seed rundu s vodećim VC fondovima iz ove regije, a prikupljena sredstva planiramo strateški uložiti kako bismo nastavili ovim tempom i dokazali da iz Hrvatske i regije mogu doći globalno relevantne tehnološke priče – rekao je Starčević Filipović.

Iz arhive