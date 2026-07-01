Klub izvoznika
AI neće riješiti manjak radnika ni povećati izvoz bez ključnog koraka
1. srpnja 2026.
foto Ratko Mavar
Na Liderovoj konferenciji poručeno je da umjetna inteligencija povećava produktivnost samo uz promjenu procesa, dok izvoz traži znanje
Manjak radne snage, niska produktivnost i potreba za izvozom složenijih proizvoda i usluga sve su važniji izazovi za hrvatske tvrtke. Umjetna inteligencija u tome može pomoći, ali samo ako se uvodi promišljeno, dok veća dodana vrijednost traži znanje, reference i sposobnost rješavanja zahtjevnih problema na stranim tržištima.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci