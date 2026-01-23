Crne liste ograničavaju pravo poslodavaca na rad

Povećan broj stranih radnika, donio je i pojavu kršenja njihovih radnih prava te nedostatak odgovarajućega nadzora nad njihovim radom

Piše: dr. sc. Stjepan Lović, odvjetnik

Danas većina trgovačkih društava u Hrvatskoj ne može obavljati svoju djelatnost bez uvoza radne snage. Povećan broj stranih radnika, nažalost, donio je i pojavu kršenja njihovih radnih prava, nedostatak odgovarajućega nadzora nad njihovim radom i nad postupanjem njihovih poslodavaca, kao i druge oblike teških povreda radnih odnosa koje se primjereno ne sankcioniraju ili pak u cijelosti izostaje nadzor nad ispunjenjem obveza poslodavaca prema tim radnicima.

Takvih situacija ima i u odnosu poslodavaca prema domaćim radnicima, ali ipak ne toliko koliko prema stranima. Naravno da one nisu pravilo, ali svaka iznimka nužno treba obuhvaćati zaštitu prava stranih radnika i primjereno kažnjavanje poslodavaca koji krše njihova prava. Jasno je i da sustav kontrole s pomoću Inspektorata rada ne funkcionira žurno i odgovarajuće, zbog čega je zakonodavac opet pokušao pronaći rješenje koje se na kraju pokazuje kao potpuni promašaj i ograničava prava trgovačkih društava na rad.