Može li Europa napokon dobiti svoj Wall Street?

Euronext i Deutsche Börse zajedno bi stvorili burzovnog diva, no iza logične poslovne računice kriju se političke i vlasničke prepreke

I nemoguće i neizbježno. Tako su i njemački i francuski mediji komentirali najavu o spajanju Euronexta, paneuropske burze, i Deutsche Börsea, odnosno Njemačke burze, koju je ponovno potpirio izvršni direktor Euronexta Stéphane Boujnah. On je u intervjuu koji je objavio Financial Times rekao da bi spajanje dviju najvećih europskih burzi bilo itekako logično. Pogotovo u kontekstu jedinstvenoga burzovnog tržišta koje bi u nekoj fiktivnoj budućnosti moglo postati dostojna konkurencija Wall Streetu ili barem njezin europski pandan. No to je otprilike to što je Boujnah rekao. I što je zasad izgledno. Da se takva opcija a priori ne odbacuje.