Privatne kriptovalute bilježe veliki rast, hoće li to potrajati?

Monero je dosegao rekordnu razinu, dok dash bilježi najveći rast od listopada. Sektor privatnosti bilježi najveći rast

Vrijednost kriptovaluta usmjerenih na privatnost nije ovoliko rasla godinama. Monero je porastao za 54 posto u proteklih sedam dana, dash je upravo zabilježio jednodnevni rast od preko 50 posto, a cijeli sektor privatnosti odjednom nadmašuje svaku drugu nišu u kriptovalutama.

Pitanje je sada, može li to potrajati?

Katalizator se naizgled čini jednostavnim. Krajem rujna prošle godine, pozornost trgovaca iznenada se okrenula privatnoj kriptovaluti zcash. Privatne kriptovalute, za razliku od standardnih kriptovaluta poput bitcoina i ethereuma, otežavaju, ako ne i onemogućuju, praćenje pojedinačnih transakcija i izvora sredstava za račune.

U listopadu je poduzetnik i osnivač AngelLista, Naval Ravikant, tweetao da je bitcoin osiguranje od fiat valuta, te da je zcash osiguranje od bitcoina, sugerirajući da bi investitori trebali preispitati transparentnost koju digitalna imovina poput bitcoina pruža. Novootkrivena pozornost na kriptovalute samo je porasla, a zcash je početkom studenog gotovo probio osmogodišnji rekord.

Nedavno je monero, još jedna alternativa za privatnost, jučer dosegao novi rekord, premašivši 680 dolara. Trgovci koji su propustili prvi dio počeli su juriti za sljedećom potencijalnom prilikom.

Dublji uzrok

Posljedica rasta privatnih kriptovaluta moža ima dublji uzrok i spoj čimbenika koji nadilaze tehničke aspekte. Direktiva EU DAC8, koja je 1. siječnja 2026. počela zahtijevati od pružatelja kripto usluga prikupljanje podataka o porezu korisnika, ponovno je potaknula narativ da je privatnost značajka, a ne greška.

Dubai je dolio ulje na vatru. Uprava za financijske usluge Dubaija donijela je na snagu svoj ažurirani regulatorni okvir za kripto tokene u Međunarodnom financijskom centru Dubai, izričito zabranjujući tokene za privatnost u trgovanju, promociji, aktivnostima fondova i derivatima. Okvir također zabranjuje reguliranim tvrtkama korištenje miksera, tumblera i drugih usluga prikrivanja.

Ova regulatorna strogoća dolazi upravo u trenutku kada privatne kriptovalute hvataju zamah. Na tržištima takva vrsta napetosti često pojačava volatilnost umjesto da je potiskuje. Ponekad pojačava pesimizam, ali ovaj put čini se da je pomogla pojačati optimizam, jer trgovci zabranu tumače kao potvrdu da je privatnost dovoljno važna da bi se regulirala.

Konstruktivni otkaz

Tu je i zcash faktor. Nakon povijesnog niza uspjeha na kraju godine, kriptovaluta je u 2026. godinu ušla u krizu nakon što je cijeli razvojni tim koji stoji iza tokena, Electric Coin Company, dao ostavku 7. siječnja, navodeći kao razlog ‘konstruktivni otkaz’ od strane uprave. Izvršni direktor Josh Swihart optužio je članove uprave Zakija Maniana, Christinu Garman, Alana Fairlessa i Michelle Lai da su ušli u jasnu neusklađenost s misijom zcasha.

Tim osniva novu tvrtku i pokreće novčanik pod nazivom cashZ, ali šteta je učinjena. Zcash je sada u snažnom medvjeđem trendu i ostaje otprilike 50 posto niže od svog nedavnog maksimuma prije dva mjeseca.

Zašto je ovo važno za dash i monero? Zato što se kapital rotira. Trgovci usmjereni na privatnost koji su zcash držali kao svoju sektorsku okladu vjerojatno prebacuju sredstva u alternative. Monero, sa svojom decentraliziranom strukturom i bez središnje razvojne organizacije koja može implodirati, očiti je korisnik. Dash, koji trguje po mnogo nižim apsolutnim cijenama sa sličnim značajkama privatnosti, postaje visoka beta za one koji su propustili prvi dio rasta monera.

Bitcoin također trguje optimistično. Porastao je iznad 94.000 dolara, a šire tržište prešlo je u način rada s uključenim rizikom. Privacy tokeni rijetko dugo ‘pumpaju’ izolirano, ali kada je bitcoin stabilan, a altcoini se zagrijavaju, uvjeti pogoduju rotacijskim igrama u sektorima s višim beta indeksom.