Investitori povukli 2,5 milijarde dolara iz bitcoin i ethereum ETF-ova

HYPE i XRP ETF-ovi zajedno su privukli 75 milijuna dolara, što pokazuje da investitori ne rotiraju toliko koliko smanjuju rizik

U periodu od 4. do 23. lipnja, američki bitcoin ETF-ovi izgubili su gotovo 2,3 milijarde dolara, a ethereum ETF-ovi oko 200 milijuna dolara. Hyperliquid ETF-ovi privukli su oko 50 milijuna dolara neto priljeva, dok su xrp ekvivalenti dodali otprilike 24 milijuna dolara.

Priljevi altcoina iznosili su ukupno oko 74 milijuna dolara, što je manje od tri posto od 2,5 milijardi dolara koliko je napustilo bitcoin i ethereum ETF-ove u istom razdoblju.

Potražnja za Hyperliquidom

Bitwise je 14. svibnja lansirao svoj spot Hyperliquid ETF (BHYP), opisujući ga kao jedan od prvih američkih spot Hyperliquid proizvoda i prvi koji uključuje interno ulaganje.

Tablice tokova Farside Investorsa također navode THYP tvrtke 21Shares i HYPG tvrtke Grayscale, pokazujući kumulativni priljev HYPE ETF-ova od oko 189 milijuna dolara do 23. lipnja, čak i dok su bitcoin i ethereum proizvodi gubili na vrijednosti.

Priljev od 50 milijuna dolara u lipnju dolazi iz kategorije koja je pokrenuta sredinom svibnja i zabilježila je manje od 25 trgovačkih sesija, što dosljednost čini značajnijim signalom.

Obrazac potražnje čita se kao koncentrirana institucionalna oklada na platfromu trgovanja derivatima na blockchainu, dovoljno specifična u svojoj tezi da se održi dok se širi apetit za kripto ETF-ovima smanjio.

Bikovski scenarij tvrdi da upornost kroz negativno ETF okruženje pokazuje da Hyperliquid ima zasebnu bazu kupaca, poput alokatora koji izražavaju tezu o infrastrukturi trgovanja na blockchainu i ostaju u poziciji dok bitcoin i ethereum proizvodi gube kapital.

Medvjeđi scenarij je da je kategorija stara šest tjedana, imovina pod upravljanjem je mala, a jedan tjedan institucionalnih otkupa mogao bi preokrenuti kumulativni priljev prikupljen tijekom cijele povijesti trgovanja proizvodom.

Ponavljajuća potražnja za XRP-om

Podaci agregirani od strane SoSoValuea pokazali su da su XRP spot ETF-ovi dodali 10,6 milijuna dolara tijekom trgovačkog tjedna od 14. do 18. lipnja, s kumulativnim priljevima koji su dosegli oko 1,5 milijardi dolara i ukupnom neto imovinom u cijeloj kategoriji od otprilike 995 milijuna dolara.

XRP ETF-ovi su zabilježili samo dva negativna tjedna od sredine ožujka, razdoblje koje je uključivalo nekoliko sesija kada su bitcoin i ethereum proizvodi zabilježili odljev, što ukazuje na ponavljajuću želju za reguliranim pristupom imovini čija maloprodajna i institucionalna baza prethodi ETF omotačima, pri čemu postojeći imatelji traže usklađen format za izloženost koju su već imali.

Bikovski scenarij je da dva negativna tjedna u više od tri mjeseca, usred teškog okruženja, pokazuju trajnu bazu kupaca s apetitom koji traje unatoč slabostima specifičnim za makroekonomiju i kriptovalute.

Medvjeđi scenarij je da 1,5 milijardi dolara kumulativnog priljeva tijekom nekoliko mjeseci, raspoređenog po kategoriji s neto imovinom ispod 1 milijarde dolara, opisuje izmjerenu potražnju s tjednim dodacima od 10 do 25 milijuna dolara, što je daleko manje od onoga što bi se zabilježilo u odnosu na bitcoin ETF sesije poput odljeva od 90 milijuna dolara 18. lipnja.

Što pokazuju podaci o odljevu bitcoina

Bitcoin ETF-ovi zabilježili su negativne tokove u 11 od 14 trgovačkih sesija u lipnju. Odljev od 90,7 milijuna dolara 18. lipnja dogodio se istog dana kada su i ethereum ETF-ovi izgubili 12,8 milijuna dolara.

Tokovi ETF-ova imaju makro težinu jer predstavljaju potražnju na brokerskim računima, dolare koji se kreću kroz regulirane omotače s infrastrukturom za namiru i skrbništvo, vrstu institucionalnog toka koji pomiče cijenu tijekom tjednih vremenskih okvira.

Citi je procijenio da tokovi bitcoin ETF-ova čine otprilike 45 posto tjednih kretanja cijene, što je brojka iz istraživačke bilješke banke koja se nije mogla neovisno provjeriti u primarnim materijalima Citija, ali čija tvrdnja o smjeru prati trajnu negativnost lipanjskih sesija i cjenovnog učinka bitcoina.

Dvije kategorije altcoina s neto priljevima nosile su specifične narative: hyperliquid kao platforma trgovanja derivatima na blockchainu i xrp kao proizvod s reguliranim pristupom s postojećom bazom vlasnika.

Hoće li se priljevi HYPE-a i XRP-a zadržati u srpnju ovisi o tome hoće li se bitcoin i ethereum ETF-ovi vratiti pozitivnim tjednim tokovima.

Ako bitcoin i ethereum nastave gubiti imovinu, preostali priljevi u manje proizvode opisuju dno potražnje za kripto ETF-ovima, s HYPE-om i XRP-om kao posljednjim alokatorima pozicija koje su zadržali.