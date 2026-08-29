Kako CEO može riješiti pet najčešćih problema transformacije tvrtke

Postoje situacije koje nastaju kada se svi u tvrtki slažu o zajedničkome cilju, ali interesi i ponašanje pojedinaca ili timova u praksi otežavaju njegovo ostvarenje. Upravo tu CEO može učiniti najviše

piše: Tomislav Brezinščak

Žele li dosegnuti vrh i na njemu ostati, današnje tvrtke povremeno moraju proći kroz temeljitu transformaciju. No dok se mnogo govori o tome kako takve procese provesti, manje se govori o jednome važnom pitanju: što bi u svemu tome zapravo trebao raditi CEO? Većina lidera želi pokrenuti promjene, pronaći nove načine za ostvarivanje rezultata i ostaviti tvrtku u boljem stanju nego što ju je zatekla. Ipak, naša istraživanja pokazuju da samo trideset posto transformacija ostvari očekivane rezultate. Dio razloga lako je prepoznati: to mogu biti tržišne promjene, novi konkurenti ili geopolitička nestabilnost.

No postoje i problemi unutar samih tvrtki koji mogu zakočiti i kvalitetno isplaniranu transformaciju, a koje smo u McKinseyju nazvali 'problemima kolektivnoga djelovanja'. Jednostavno rečeno, to su situacije koje nastaju kada se svi u tvrtki slažu o zajedničkome cilju, ali interesi i ponašanje pojedinaca ili timova u praksi otežavaju njegovo ostvarenje. Upravo tu CEO može učiniti najviše.

Iskoristiti tvrtkin puni potencijal

U svojim smo istraživanjima identificirali pet najčešćih problema kolektivnoga djelovanja koji otežavaju provedbu transformacije, ali i ponudili načine na koje vi kao tvrtkin CEO​ možete riješiti svaki od njih ako se susretnete s njima.