Binance tvrdi da je u skladu s MiCA-om usred glasina o odbijanju

Binance je upozorio da bi svako odbijanje koje bi je prisililo na odgodu aktivnosti u regiji moglo predstavljati potencijalne rizike

Kripto mjenjačnica Binance, čija se prijava u okviru Europske unije za tržišta kripto imovine (MiCA) razmatra, uglavnom je odgodila odgovor na izvješće da bi licencirane aktivnosti tvrtke u regiji mogle biti ugrožene.

U objavi na blogu u utorak, Binance je izjavio da je Grčka komisija za tržište kapitala (HCMC), jedan od regulatora odgovornih za nadzor MiCA-e, završila pregled prijave kripto tvrtke i smatra je usklađena sa zahtjevima MiCA-e, što je podložno pregledu od strane Europskog tijela za vrijednosne papire i tržišta (ESMA).

Objava je uslijedila samo nekoliko sati nakon što je Reuters izvijestio da se regulatori EU-a pripremaju odbiti Binanceovu ponudu za licenciranje, što bi potencijalno moglo prekinuti sposobnost mjenjačnice da nudi usluge stanovnicima.

- Binance opslužuje više korisnika u Europi nego bilo koja druga kripto mjenjačnica, a svako kašnjenje ili iskrivljenje na našem MiCA putu ima posljedice izvan Binancea. To riskira slabljenje likvidnosti, smanjenje konkurencije i izbora korisnika te potiskivanje aktivnosti, radnih mjesta, ulaganja i poreznih prihoda izvan EU - oglasili su se iz Binancea.

Prema MiCA okviru, tvrtke koje posluju u EU imaju rok do kraja lipnja da dobiju odobrenje za pružanje usluga stanovnicima. Ako Binanceov zahtjev kod HCMC-a bude odbijen, tvrtka vjerojatno neće moći legalno poslovati u EU od 1. srpnja.

Glasnogovornik Binancea rekao je da tvrtka očekuje da ESMA namjerava nastaviti s licencom i krenuti s autorizacijom na nadolazećem sastanku odbora. Tvrtka nije odmah odgovorila na dodatni zahtjev za pojašnjenje Reuterovog izvješća, ali je u objavi na blogu dodala da će korisnike obavijestiti do 30. lipnja, roka za podnošenje zahtjeva za MiCA licencu.

Kripto mjenjačnica podnijela je zahtjev za MiCA licencu u Grčkoj prema HCMC-u u siječnju. Nekoliko regulatora, uključujući one u Njemačkoj i Nizozemskoj, već je odobrilo licence za kripto tvrtke koje žele biti usklađene s MiCA-om, a rok se približava za nekoliko tjedana.

Binance i dalje pod nadzorom američkih vlasti

Godine 2023. Binance je postigao sporazum s američkim vlastima u kojem je tadašnji izvršni direktor Changpeng Zhao odstupio i priznao krivnju za jednu optužnicu, a tvrtka je pristala na nagodbu od 4,3 milijarde dolara s američkim Ministarstvom financija i Ministarstvom pravosuđa. Usred američko-izraelskog rata s Iranom i izvješća da je mjenjačnica omogućila isplatu milijardi dolara sankcioniranim subjektima, američki zakonodavci traže odgovore u vezi s usklađenošću Binancea.