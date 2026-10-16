Švedska ponovno razmatra uvođenje digitalne krune

Riksbank preporučila je zakonodavcima da se pripreme za moguću digitalnu verziju valute, navodeći zabrinutost zbog stranih stablecoina

Švedska središnja banka ponovno razmatra mogućnost uvođenja digitalne krune, navodeći kao razloge napredak Europske središnje banke (ECB) prema digitalnom euru i sve veću upotrebu stablecoina kao razloge za ponovno razmatranje digitalne valute središnje banke (CBDC).

U pismu parlamentarnom Odboru za financije od 7. listopada, objavljenom u četvrtak, Riksbank je pozvala zastupnike da počnu pripremati zakonodavstvo za potencijalnu digitalnu krunu, tri godine nakon što je vladina analiza zaključila da za njom nema dovoljne potrebe.

U pismu se ukazalo na planirani pilot-projekt digitalnog eura ECB-a 2027. i potencijalno javno lansiranje 2029. Prema Riksbanku, švedski platni sustav mogao bi postati manje konkurentan bez usporedive digitalne verzije vlastite valute. Središnja banka također je identificirala rastuću upotrebu stablecoina u stranim valutama, posebno onih vezanih uz američki dolar, kao dugoročnu zabrinutost, iako kratkoročni rizik smatra ograničenim.

- Ako se stablecoini vezani za strane valute smatraju atraktivnim sredstvom plaćanja, korištenje švedske krune moglo bi se naći pod pritiskom čak i unutar švedskih granica - stoji u pismu.

Švedska Riksbank procjenjuje da bi uvođenje digitalne krune trajalo najmanje pet godina, isključujući vrijeme potrebno za zakonodavne promjene. Iz tog razloga preporučuje da se pravne pripreme započnu sada, čak i ako se Švedska na kraju odluči protiv pokretanja CBDC-a.