Coinbase, BlackRock ili Strategy: Tko stvarno ima najviše bitcoina?

Coinbase, Binance i BlackRock zajedno posjeduju milijune bitcoina, što otkriva centraliziranu moć usred decentraliziranih narativa

Pseudonimni tvorac bitcoina, Satoshi Nakamoto, ostaje najveći pojedinačni vlasnik najveće kriptovalute, u posjedu otprilike 1,1 milijuna bitcoina. To čini otprilike 5,5 posto ukupne ponude. Po trenutnim tržišnim cijenama, ovaj udio vrijedi oko 75 milijardi dolara, što nadmašuje čak i najveće korporativne i institucionalne igrače.

Unatoč godinama nagađanja o potencijalnom premještanju s ovih adresa, Nakamotov bitcoin uglavnom je ostao netaknut od osnutka bitcoina.

Najveći vlasnici bitcoina

Nakon Nakamota na ljestvici slijedi američka kripto mjenjačnica Coinbase, koja drži 993.069 bitcoina, što je ekvivalentno pet posto ukupne ponude. Ta sredstva predstavljaju kombinaciju depozita klijenata i korporativnih rezervi, uključujući likvidnost koja se drži na raspolaganju za podmirivanje isplata. Konkurent Binance, kontrolira 661.000 bitcoina pod skrbništvom, što čini 3,15 posto ukupne ponude.

Institucionalni sektor također polaže svoje pravo. Podaci Arkham Intelligencea otkrili su da je BlackRock najveći institucionalni imatelj, s 761.801 bitcoina. Ova zaliha vrijedi oko 52 milijarde dolara.

Izdavatelji ETF-ova i drugi upravitelji imovinom poput Fidelityja i Grayscalea također održavaju značajne pozicije, iako se neki od njihovih udjela usmjeravaju putem omnibus skrbničkih računa, što izravno pripisivanje čini nešto manje transparentnim. Na primjer, čini se da Fidelity Custody drži 448.000 bitcoina. U međuvremenu, neki od korporativnih udjela Strategyja, koji ukupno iznose 715.000 bitcoina, odražavaju pod Fidelityjem zbog njihove metode skrbništva.

Osim Strategyja, značajne udjele stekli su i drugi javno trgovani subjekti, uključujući rudarsku tvrtku MARA i japansku tvrtku Metaplanet. Osim toga, privatne tvrtke zaokružuju najveće vlasnike. Popularni izdavatelj stablecoina Tether ima 96.369, a SpaceX 8.300 bitcoina od kolovoza 2025.

Države koje posjeduju bitcoin

Dok subjekti poput BlackRocka i Coinbasea drže ogromne količine, vlade poput SAD-a, koje predvode popis s 328.000 bitcoina, ne zaostaju mnogo. Većina toga dolazi od zapljena imovine, uključujući hakerski napad na Bitfinex, tržišta Silk Road i njegovog hakera Jamesa Zhonga. Nedavno je američka vlada također stekla 127.000 bitcoina s adrese LuBian hakera.

Sljedeće je Ujedinjeno Kraljevstvo s 61.245 bitcoina, koje je britanska Metropolitanska policija uglavnom zaplijenila od Jian Wena i Zhimin Qiana 2018. godine. Kineske vlasti su također 2020. godine zaplijenile 194.775 bitcoina iz PlusToken Ponzijeve sheme, iako nije jasno je li kineska vlada još uvijek u vlasništvu tih bitcoina ili ih je prodala.

Ukrajina je također zabilježila značajnu uključenost. Od rusko-ukrajinskog sukoba, zemlja je primila 22,8 milijuna dolara donacija u bitcoinu. Više od 700.000 ukrajinskih javnih dužnosnika izjavilo je da posjeduje bitcoin.

Njemačka je u siječnju 2024. zaplijenila 50.000 bitcoina s web stranice za piratstvo filmova pod nazivom Movie2k, ali su u potpunosti prodani do srpnja 2024.