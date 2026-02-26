Najgori relativni učinak bitcoina u odnosu na dionice od ere FTX-a

Od kraja kolovoza, bitcoin se odvojio od dionica u onome što se čini najslabijom korelacijom od kolapsa 2022.

Nedavne performanse bitcoina razlikuju se od njegovog dugotrajnog obrasca kretanja s dionicama. Tijekom proteklih šest mjeseci zaostajao je dok su dionice ostale stabilne, a zlato raslo.

Trend je stvorio neobično slabu korelaciju i podsjetio na rijetka razdoblja kada su se kriptovalute nakratko kretale neovisno od širih financijskih tržišta.

Rijetka tržišna divergencija

Bitcoin se godinama često kretao u istom smjeru kao i tradicionalna tržišta dionica, posebno S&P 500. Tijekom razdoblja niskih kamatnih stopa i snažnog gospodarskog rasta, poput 2021. i ponovno u dijelovima 2024., bitcoin i mnogi altcoini dobro su se pokazali uz rastuće dionice.

S druge strane, tijekom razdoblja povećanog straha i pooštravanja monetarne politike, uključujući agresivno povećanje kamatnih stopa Federalnih rezervi, kripto tržišta su imala tendenciju pada zajedno s dionicama, kao što se vidjelo 2018. i 2022. godine. Jasan primjer dogodio se u studenom 2022., kada su rastuće kamatne stope u kombinaciji s kolapsom FTX-a snizile bitcoin na otprilike 15.700 dolara. To je bio jedan od najekstremnijih slučajeva kada su kripto tržišta padala daleko oštrije od dionica.

Međutim, tijekom proteklih šest mjeseci bitcoin se počeo kretati vrlo drugačije od dionica. Od kraja kolovoza zlato je poraslo za 51 posto, S&P 500 je u plusu za sedam posto, dok je bitcoin pao za 43 posto, stvarajući tako najslabiju korelaciju od tržišnog kaosa s kraja 2022. godine.

Umjesto da prati dionice, bitcoin je znatno podbacio jer su tradicionalna tržišta ostala relativno stabilna, a zlato je zabilježilo snažne dobitke. Prema Santimentu, takva dramatična odstupanja od dugogodišnjih korelacija obično se ne nastavljaju unedogled. Prethodni primjeri jasno pokazuju da se tržišta mijenjaju kako se razvijaju raspoloženje i makroekonomski uvjeti, što rezultira promjenom tokova kapitala tijekom vremena.

U tom kontekstu, Santiment je dodao da ako se bitcoin na kraju vrati svojoj povijesnoj tendenciji praćenja dionica tijekom ekonomske ekspanzije, posebno u scenariju koji uključuje tri smanjenja kamatnih stopa u drugoj polovici 2025., mogao bi postojati značajan prostor za bitcoin i altcoine da ih sustignu.

Medvjeđi pritisak

Bitcoin je u srijedu zabilježio blagi oporavak, nakratko se popevši iznad razine od 69 tisuća dolara. Iz analitičke tvrtke CryptoQuant izjavili su da bitcoin možda još nije formirao pravo dno. Kratkoročni vlasnici dosljedno prodaju s gubitkom gotovo 30 dana, a višestruki veliki skokovi prodaje apsorbirani su bez izazivanja održivog oporavka.

Unatoč kratkim porastima cijena, pritisak prodaje ostao je dominantan. Ovaj rast djeluje kao izlazna likvidnost, a značajan preokret trenda malo je vjerojatan dok kratkoročni profiti ne postanu pozitivni i ostanu na toj razini, dodaje se u izvješću.