Vitalik Buterin prodao 18 tisuća ethereuma za 38 milijuna dolara

Suosnivač Ethereuma premašio je svoj plan prodaje najavljen 31. siječnja koji je okarakterizirao kao dio razdoblja ‘blage štednje’

Vitalik Buterin, suosnivač Ethereuma, premašio je svoj prethodno najavljeni plan prodaje 16.384 komada te kriptovalute, a ukupna prodaja sada doseže 18.684 komada. Podaci pokazuju da je ukupna prodaja sada dosegla više od 18 tisuća ethereuma, vrijednih više od 38 milijuna dolara.

Prodaja, koja je ubrzana u posljednja 24 sata, dolazi u vrijeme kada se druga najveća kriptovaluta bori s višemjesečnim silaznim trendom zbog kojeg je izgubila gotovo 60 posto svoje vrijednosti od prošlogodišnjeg rekorda iznad 4.900 dolara.

Ubrzanje iznad planiranog cilja

Tvrtka za analizu Lookonchain izvijestila je u četvrtak da su novčanici povezani s Buterinom sada premašili prag od 16.384 ethereuma koji je najavio krajem siječnja. Programer blockchaina izvorno je otkrio svoj plan 31. siječnja, navodeći da je povukao 16.384 ethereuma za financiranje razvoja softvera i hardvera otvorenog koda, alata za privatnost i projekata sigurnosno kritične infrastrukture.

Taj je potez okarakterizirao kao dio razdoblja ‘blage štednje’ za Zakladu Ethereum, pri čemu je osobno preuzeo odgovornost za financiranje određenih inicijativa kako bi se osigurala dugoročna održivost Zaklade. Prodaja je započela početkom veljače i odvijala se u različitim fazama. Lookonchain je 5. veljače izvijestio da je Buterin prodao 2.961 ethereuma u vrijednosti od 6,6 milijuna dolara tijekom tri dana po prosječnoj cijeni od 2.228 dolara.

Do 6. veljače ukupna prodaja porasla je na 6.183 ethereuma, u vrijednosti od 13,2 milijuna dolara, a tempo se ubrzao kasnije tijekom mjeseca. Podaci za 22. veljače pokazali su da je Buterin povukao još 3.500 ethereuma s Aavea, a do 23. veljače Lookonchain je zabilježio dodatnu prodaju od 1.869 ethereuma u vrijednosti od 3,67 milijuna dolara.

Međutim, najintenzivnija aktivnost dogodila se između 25. i 26. veljače. Prema analitičaru Tedu Pillowsu, Buterin je samo u nekoliko sati prodao još 2,83 milijuna dolara vrijednog ethereuma, čime je njegov ukupni iznos za veljaču dosegao 38,2 milijuna dolara. Prodaja je uključivala dodatnih 2.300 ethereuma prodanih nakon što je ethereum zabilježio dnevni rast od deset posto, što je prvi takav potez u više od četiri mjeseca.

Podaci o transakcijama koje dijeli Lookonchain pokazuju višestruke swapove usmjerene putem CoW protokola, decentraliziranog agregatora mjenjačnica koji velike naloge dijeli na manje tranše kako bi se smanjio utjecaj na tržište. Ove serije kretale su se od sedam do 70 ethereuma i izvršene su u brzom slijedu.

Unatoč prodaji, podaci Arkham Intelligencea pokazuju da Buterin ostaje jedan od najvećih pojedinačnih vlasnika, s više od 240 tisuća ethereuma koji se još uvijek nalaze u novčanicima povezanim s njim.

Volatilnost ethereuma i odljev ETF-ova

Cijena ethereuma pokazala je značajnu volatilnost tijekom razdoblja Buterinove prodaje. Prema CoinGecku, imovina trenutno trguje ispod dvije tisuće dolara. Analitičar Ali Martinez primijetio je da se veći pad ethereuma podudarao sa značajnim odljevom ETF-ova, a podaci pokazuju da su institucionalni proizvodi tijekom posljednjih pet tjedana prodali oko 563.600 ethereuma, vrijednih oko 1,13 milijardi dolara.

Ako se pritisak prodaje nastavi, Martinez je identificirao nekoliko kritičnih razina pada koje treba pratiti, s 1.800 dolara kao neposrednom pivotom, nakon čega slijede 1.584 dolara, 1.238 dolara i dublja zona kapitulacije blizu 1.089 dolara.