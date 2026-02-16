Tko je Nada Morić, vlasnica jedne od prvih privatnih gimnazija u RH?

Osnivačica privatne gimnazije Benedikta Kotruljevića u našem podcastu govori o vođenju privatne škole i odnosu prema sustavu obrazovanja

Što znači voditi privatnu obrazovnu instituciju gotovo tri desetljeća, kako balansirati pedagošku misiju i poslovnu održivost te jesu li privatne škole danas nužnost ili i dalje privilegij, neka su od pitanja o kojima novinar i voditelj Roko Kalafatić razgovara u novoj epizodi Liderova podcasta s Nadom Morić.

Morić je 1996. pokrenula jednu od prvih privatnih srednjih škola u Hrvatskoj s pravom javnosti, a od tada istodobno nosi ulogu ravnateljice i direktorice. U razgovoru govori o izazovima vođenja škole izvan državnog sustava, pritiscima roditelja, generacijskim promjenama među učenicima te granici između zahtjevnosti i popustljivosti u obrazovanju.

Dotaknuli smo se i pitanja kvalitete hrvatskog obrazovnog sustava, odgovornosti škole prema djeci i roditeljima te osobnih dilema koje dolaze s dugogodišnjim vođenjem institucije. Morić otvoreno govori o pogreškama, naučenim lekcijama i o tome kakve ljude škola danas treba odgajati.

