Samsung bilježi povijesni skok dobiti zahvaljujući AI čipovima

Eksplozivna potražnja za naprednom memorijom pogurala je prihode Samsunga i cijelu industriju poluvodiča na nove visine

Globalni val ulaganja u umjetnu inteligenciju pretvorio je industriju poluvodiča u jedan od najbrže rastućih sektora svjetskog gospodarstva, a najnoviji dokaz toga stiže iz Južne Koreje. Samsung Electronics u prvom je tromjesečju 2026. ostvario povijesni skok dobiti, potaknut eksplozivnom potražnjom za memorijskim čipovima koji napajaju AI infrastrukturu diljem svijeta, prenosi Reuters.

Operativna dobit kompanije dosegnula je 57,2 bilijuna wona (37,9 milijardi dolara), što je oko osam puta više nego godinu ranije, kada je iznosila 6,69 bilijuna wona. Prihodi su u istom razdoblju porasli na 133 bilijuna wona, odnosno oko 93 milijarde dolara, što predstavlja rast od 68 posto na godišnjoj razini.

Nvidia dominantna na tržištu

Glavni pokretač ovog rasta je globalno ubrzanje izgradnje podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju, gdje dominira američka Nvidia, prenosi Bloomberg. Njeni GPU-ovi postali su standard za treniranje i pokretanje AI modela, a potražnja za njima premašuje ponudu već nekoliko kvartala zaredom.

Svaki takav sustav zahtijeva ogromne količine napredne memorije, posebno HBM (High Bandwidth Memory), što je dovelo do snažnog rasta proizvođača poput Samsunga, SK Hynixa i Micron Technologya.

Analitičari navode da bi cijene DRAM memorije u pojedinim kvartalima mogle porasti i više od 50 posto, dok se u industriji bilježi kronični manjak napredne HBM ponude, prenosi TrendForce. Procjene industrije pokazuju i da veliki cloud operateri danas troše i do 30 posto svojih kapitalnih ulaganja na memoriju, dok je taj udio prije dvije godine bio ispod 10 posto.

SK Hynix preuzima vodstvo, TSMC drži ključno usko grlo

Unatoč snažnom rastu, Samsung i dalje nije lider u najprofitabilnijem dijelu tržišta. SK Hynix trenutno predvodi isporuke HBM memorije za Nvidiju, a veliki dio njegove proizvodnje već je unaprijed rasprodan za 2026. godinu, prenosi Reuters.

Istodobno, TSMC drži ključnu poziciju u proizvodnji Nvidijinih najnaprednijih AI čipova, ali ograničeni kapaciteti naprednog pakiranja (CoWoS tehnologija) stvaraju usko grlo u cijelom lancu opskrbe, prenosi Bloomberg.

Samsungov rezultat pokazuje da se industrija poluvodiča nalazi u fazi izvanrednog ciklusa rasta u kojem potražnja za AI infrastrukturom daleko nadmašuje ponudu. U takvom okruženju profitabilnost proizvođača memorije i čipova doseže razine koje su još prije nekoliko godina bile teško zamislive, a iako trenutni podaci pokazuju snažan zamah, dugoročna održivost ovog rasta ovisit će o brzini širenja proizvodnih kapaciteta i eventualnom smirivanju investicijskog AI booma.