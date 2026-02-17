Poslovanje na temelju činjenica - Employer branding bez pretpostavki

INA je nizom istraživanja provjerila svoju sliku na tržištu rada, ono što je otkrila, postalo je temelj daljnjeg razvoja brenda poslodavca

Employer branding danas se ne gradi na dojmu, nego na stvarnom iskustvu i mjerljivim uvidima. Ono što kompanija predstavlja tržištu, mora imati uporište u onome što zaposlenici doista žive jer kandidati sve češće vrlo brzo prepoznaju razliku između obećanja i realnosti. Zato se sve više organizacija okreće istraživanjima koja im pomažu razumjeti vlastitu poziciju: kako ih percipira javnost, što očekuju potencijalni kandidati i gdje se vanjska slika podudara, ili razilazi, s internim iskustvom.

Takav analitički i sustavan pristup employer brandingu posljednjih godina primjenjuje i INA. Kroz kombinaciju eksternih i internih istraživanja, uključujući tri Employer Brand Awareness istraživanja te opsežnog internog istraživanja među zaposlenicima provedenih u suradnji s tvrtkom Alma Career Croatia, kompanija je dobila jasnu, podatkovno utemeljenu sliku svog brenda poslodavca.

O tome kako se ti uvidi pretvaraju u konkretne odluke o employer brandingu ​i komunikaciju, razgovarali smo s Mijom Burnać, stručnjakinjom za brendiranje poslodavca u Ini.

– U Ini se već godinama sustavno prikupljaju podaci kako bi se upravljanje brendovima temeljilo na činjenicama, a ne pretpostavkama. Kako je riječ o velikoj i raznolikoj organizaciji, važno je imati više kutova gledanja, a ne oslanjati se na jedan izvor informacija –​ ističe Burnać.

Istraživanja brenda poslodavca služe kao vrijedna dopuna postojećim internim i eksternim uvidima te pomažu provjeriti podudara li se percepcija tržišta s iskustvom zaposlenika i porukama kompanije.

Stabilnost interne i eksterne percepcije

Usporedba internih i eksternih rezultata pokazala je zanimljive razlike, ali i snažna preklapanja. Dok javnost Inu prije svega doživljava kao pouzdanog poslodavca, zaposlenici najviše vrednuju međuljudske odnose, prijateljsko radno okružje te brigu za zdravlje i dobrobit, objašnjava Burnać.

– U obje percepcije jasno se podudaraju stabilnost, jedan od ključnih stupova vrijednosne ponude za zaposlenike, i snažna povezanost brenda poslodavca s potrošačkim brendom i portfeljom proizvoda – napominje.

Posebna je pozornost posvećena istraživanju percepcije među konobarima i trgovcima, profilima koji su okosnica zapošljavanja na tvrtkinim maloprodajnim mjestima.

– Samo u Ininoj maloprodaji danas radi više od 2000 zaposlenika, uz izražene sezonske potrebe i veću fluktuaciju. Razumijevanje očekivanja te ciljne skupine bilo je ključno za preciznije oblikovanje komunikacije i ponude prema tržištu rada – naglašava Burnać.

Iako su istraživanja potvrdila snažne temelje, otvorila su i važno pitanje percepcije tvrtkine modernizacije.

– Tržište još ne prepoznaje u punoj mjeri sve tehnologije i projekte na kojima radimo iako ih naši zaposlenici svakodnevno žive. Upravo se zato dodatno ulaže u predstavljanje tehnoloških iskoraka, razvojnih prilika i projekata koji mijenjaju način poslovanja – ističe Burnać.

Od podataka do konkretnih aktivnosti

Dobiveni uvidi brzo su pretočeni u konkretne pomake u employer branding-komunikaciji.

– Nalazi istraživanja integrirani su u širu sliku internih i eksternih podataka, a nakon analize dodatno je prilagođena i segmentirana komunikacija kako bi se jasnije istaknule teme koje su kandidatima i zaposlenicima najvažnije – ističe Burnać.

Pojedine su aktivnosti prioritet, a druge su dodatno naglašene kako bi bile vidljivije tržištu.

– Jedan od vidljivijih iskoraka bila je kampanja u kojoj su u prvi plan stavljeni stvarni zaposlenici, prikazani i u poslovnim i u privatnim ulogama, radi autentičnog isticanja ravnoteže između privatnog i poslovnog života – naglašava Burnać.

Istraživanja su donijela i jedno iznenađenje. Unatoč snažnim ulaganjima u modernizaciju, tehnologiju i razvoj dio je eksterne percepcije i dalje da je INA tradicionalna kompanija. Ta razlika između vanjske slike i svakodnevne interne stvarnosti jasno je potvrdila potrebu da se snažnije predstave tehnološki iskoraci, projekti i ljudi koji stoje iza njih, ističe Burnać.

Širina profila koje INA zapošljava dodatno oblikuje izazove u privlačenju talenata. Kao energetska kompanija zapošljava iznimno raznolik raspon struka, što zahtijeva stalnu prilagodbu komunikacije različitim skupinama kandidata. K tome transformacija energetskog sektora mijenja očekivanja tržišta rada, pa se INA želi pozicionirati kao poslodavac koji nudi sigurnost velikog sustava, ali i priliku za rad na projektima koji imaju dugoročan utjecaj.

– I u budućnosti aktivnosti employer brandinga ostat će snažno oslonjene na podatke. Kombinacijom internih metrika i vanjskih uvida osigurava se da poruke prema tržištu rada vjerno odražavaju stvarno iskustvo rada u Ini –​ zaključuje Burnać. ￼