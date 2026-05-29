Novim utvrđivanjem zastare omogućena naknada izvlaštenim vlasnicima

Presuda će znatno utjecati na tekuće postupke pred hrvatskim sudovima, ali i na nove zahtjeve

piše dr. sc. Stjepan Lović, odvjetnik, Odvjetničko društvo Grubišić & Lović & Lalić

Hrvatski građani i pravne osobe sve se češće odlučuju na podnošenje tužbe Europskom sudu za ljudska prava protiv Republike Hrvatske jer smatraju da su im hrvatski sudovi u tijeku postupka povrijedili neko konvencijsko pravo, zbog čega svoj zahtjev i zaštitu svojega prava nisu uspjeli ostvariti pred domaćim sudom. Jedini preduvjet za podnošenje tužbe Europskom sudu za ljudska prava jest prethodno iscrpljivanje svih dopuštenih pravnih lijekova pred domaćim sudom, a tuženik u tome postupku može biti samo Republika Hrvatska.

Presude Europskoga suda za ljudska prava obvezuju državu na koju se odnose i tuženoj državi nameće pravnu obvezu da okonča povredu i ispravi njezine posljedice. Tako je za hrvatski pravni sustav bitna presuda Europskog suda za ljudska prava po predmetu Jurić protiv Republike Hrvatske (zahtjev broj 51771/21), donesena 31. ožujka 2026., u kojoj je utvrđeno da je podnositeljici zahtjeva povrijeđeno pravo na pristup sudu zbog nepredvidivog računanja zastare u predmetu naknade za oduzeto zemljište koje je postalo nerazvrstana cesta.