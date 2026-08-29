Mobilna skloništa stižu na tržište, a priliku vide i hrvatske tvrtke

Francuski LifePods od 29 tisuća eura stiže 2027., a razvoj takvih rješenja otvara prostor i domaćoj industriji

Tko ima 29.000 eura viška, možda bi trebao kupiti – mobilno sklonište. Dobro je imati ga jer današnja geopolitička situacija nije nimalo optimistična, a i klima je, poput ljudi, postala nemilosrdna: treba preživjeti mogući oružani sukob, razorne poplave, požare, potrese… Kapaciteti postojećih skloništa nisu dovoljni za sve. Primjerice, u Hrvatskoj ih ima malo više od dvije tisuće i mogu zbrinuti samo deset posto stanovništva. Neke države imaju ih mnogo više, poput Finske, u kojoj je više od 50 tisuća skloništa, što je dovoljno za 85 posto njezinih stanovnika.

Ta zemlja mora ih imati mnogo zato što graniči s Rusijom, s kojom ima povijesno napet odnos. Zahvaljujući visokom životnom standardu ostalih 15 posto Finaca može si, primjerice, priuštiti LifePods, inovativnu mobilnu kapsulu za preživljavanje i spašavanje, proizvod francuske tvrtke Momentum Technologies.