Azijske burze u plusu, europske pale na početku tjedna

Na europskim su burzama cijene dionica u ponedjeljak pale jer su ulagači nesigurni nakon što je američki Vrhovni sud proglasio nezakonitim 'recipročne' carine, a predsjednik Donald Trump najavio nove.

STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u minusu 0,3 posto, nakon što je prošloga tjedna dosegnuo rekordne razine.

Jutros je londonski FTSE indeks oslabio 0,20 posto, na 10.665 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,70 posto, na 25.085 bodova, a pariški CAC 0,24 posto, na 8.495 bodova

Na većini azijskih burzi cijene su dionica u ponedjeljak porasle, dok je dolar oslabio prema košarici valuta zbog nesigurnosti u vezi carina na uvoz u SAD.

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu 0,6 posto.

Pritom su cijene dionica u Indiji, Južnoj Koreji i Hong Kongu porasle između 0,4 i 2,2 posto. U Australiji su, pak, pale 0,6 posto, dok se u Japanu i Kini zbog praznika ne radi.

Većina azijskih burzi je porasla, nakon što je u petak američki Vrhovni sud proglasio nezakonitim tzv. 'recipročne' carine koje je lani predsjednik Donald Trump uveo prema zakonu o nacionalnim izvanrednim situacijama.

To znači da se te carine, koje se kreću u rasponu od 10 do 50 posto, moraju ukinuti.

No, Trump je tijekom vikenda poručio da će uvesti nove carine od 15 posto na uvoz iz svih zemalja, što mu zakoni dopuštaju.

Još nije jasno kada će carine stupiti na snagu, koji bi proizvodi mogli biti izuzeti i hoće li baš sve zemlje biti pogođene novim carinama.

Sve to izazvalo je nesigurnost jer je Washington s nekim zemljama potpisao trgovinske sporazume, primjerice s Britanijom i Australijom, po kojima su carine dosad iznosile 10 posto.

No, za mnoge azijske države carine su dosad bile veće od 15 posto, pa su jutros na tim tržištima cijene dionica porasle.

- Iz perspektive većine azijskih gospodarstava, razvoj situacije posljednjih dana značio bi smanjenje efektivnih američkih carinskih stopa, barem kratkoročno”, objašnjavaju analitičari Goldman Sachsa.

No, čini se da slijedi velika zbrka s carinama jer je dosad više tisuća kompanija iz svijeta zatražilo povrat više od 175 milijardi dolara dosad plaćenih carina.

Zbog svega toga, trenutno su američki terminski indeksi S&P 500 i Nasdaq u minusu između 0,8 i 1 posto, što najavljuje pad cijena dionica na Wall Streetu u ponedjeljak.

I na europskim se burzama očekuje nesigurno trgovanje. Terminski londonski FTSE, Eurostoxx 50 i njemački DAX trenutno su u minusu između 0,2 i 0,5 posto.

Dolar oslabio, cijene nafte pale

A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta pala, nakon što je prošloga tjedna porasla 0,9 posto.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, skliznuo je jutros 0,3 posto, na 97,50 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti oslabio 0,4 posto, na 154,45 jena.

Američka je valuta oslabila i u odnosu na europsku, pa je cijena eura porasla 0,32 posto, na 1,1815 dolara.

A nakon što su prošloga tjedna skočile više od 5,5 posto, jutros su cijene nafte pale više od 1 posto. Na londonskom je tržištu cijena barela skliznula 1,03 posto, na 71,05 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 1,13 posto, na 65,75 dolara