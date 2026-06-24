Alta potvrdila prihvaćanje ponude Raiffeisena za Addiko, NLB bez šansi

Kompanija u vlasništvu Darka Macure ostaje uz austrijsku banku, unatoč vijesti da je slovenska banka opet podigla ponudu, na 37 eura

Austrijski Raiffeisen Bank International (RBI) osvojio je još jedan adut čime se dodatno približio pobjedi u utrci za preuzimanje Addiko Bank. Kako je priopćeno putem platforme ESQ News, Alta Grupa u vlasništvu srpskog poduzetnika Darka Macure potvrdila je stav o uvrštavanju svojih 1,87 milijuna dionica Addiko Bank, odnosno 9,6 posto udjela, u RBI-jevu dobrovoljnu javnu ponudu za preuzimanje. Podsjetimo, prilikom objave dobrovoljne ponude prije dva mjeseca Raiffeisen je objavio kako ima podršku Alta Grupe.

Istovremeno, Nova Ljubljanska banka (NLB) je pak danas na Ljubljanskoj burzi objavila još jedno povećanje cijene u ponudi, na 37 eura. No, s obzirom na Altino priopćenje u kojem potvrđuje savezništvo s RBI-jem, već treća ponuđena cijena slovenskoj banci neće se previše isplatiti. Zbog poboljšane ponude NLB-a dioničari Addika sada imaju opciju promijeniti prethodno donesene odluke o odabiru. No, RBI je danas objavio kako, zaključno s 22. lipnjem u 9:30 sati, kontrolira 50,72 posto dionica Addika, što uključuje i dionice u vlasništvu Alta Grupe.

RBI je ovime sve bliže preuzimanju Addika jer je sve manje izgledno da će NLB doseći traženi prag od 75 posto kojeg je potvrdio u poboljšanoj ponudi. Razdoblje prihvaćanja ponude za dioničare Addika završava 22. srpnja. Austrijska banka objavila je početkom travnja ponudu za preuzimanje Addika, ponudivši dioničarima 26,50 eura za dionicu. Ponuđena cijena odgovarala je prosječnoj cijeni dionice na burzi tijekom šestomjesečnog razdoblja, a iz RBI-a su dodatno naglasili kako je cijena otprilike 20 posto viša od vrijednosti vlasničkog kapitala, prema procjeni Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschafta.

Međutim, austrijska banka je navela kako namjerava zadržati Addikovo poslovanje u Hrvatskoj, Sloveniji i u matičnoj Austriji. Time bi u Hrvatskoj postala četvrta banka po veličini imovine. Austrijanci bi na taj način ponovno ušli i na slovensko tržište koje su napustili prije više od deset godina. Addikovo poslovanje u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini RBI bi prodao Alti.

U priču se vrlo brzo uključila najveća slovenska banka koja je već ranije bila zainteresirana za Addiko. Polovicom svibnja NLB je ponudio 29 eura po dionici. Početkom lipnja ponuda je povećana na 33,5 eura, što je bilo 30 posto više od šestomjesečnog prosjeka te 26 posto više od austrijske ponude.

Iako je ponuda RBI-a niža, Uprava Addika je prije nekoliko tjedana priopćila kako je njezina realizacija znatno izvjesnija, među ostalim i zbog spremnosti velikih dioničara na suradnju. NLB-ova ponuda donosi i regulatorni rizik jer je ulazak na hrvatsko tržište opterećen političko-pravnim sporovima oko štediša bivše Ljubljanske banke.