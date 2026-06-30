Granolio kupuje distributera iz Donje Zeline i jača pekarski kanal

Preuzimanjem Hodak prometa iz Donje Zeline kompanija kupuje izravan prodajni kanal prema pekarnama, picerijama i ugostiteljstvu

Domaća prehrambeno-poljoprivredna kompanija Granolio objavila je putem Zagrebačke burze da je sklopila ugovor o kupnji 100 posto udjela u Hodak prometu iz Donje Zeline. Vrijednost transakcije nije objavljena.

Iako nije riječ o velikoj akviziciji po financijskim pokazateljima, potez je poslovno logičan za Granolio jer mu donosi jači izravan kanal prema kupcima. Hodak promet, naime, bavi se veleprodajom i distribucijom brašna, šećera, soli i ulja, ponajprije za pekarne, picerije i ugostiteljstvo.

Jačanje distribucijske mreže

Tvrtka je registrirana u Donjoj Zelini, a prema dostupnim poslovnim podacima riječ je o malom poduzetniku iz djelatnosti nespecijalizirane trgovine na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima. Fininfo za 2025. navodi poslovne prihode od 4,33 milijuna eura i skromnu dobit od oko 30 tisuća eura.

Za Granolio, koji je jedan od važnijih domaćih proizvođača brašna i prehrambenih proizvoda, ova akvizicija prije svega znači jačanje distribucijske mreže prema manjim i srednjim kupcima u pekarskom i ugostiteljskom kanalu.

Kupnja dolazi u trenutku u kojem je domaće tržište brašna već prošlo snažnu konsolidaciju. Granolio na svojim stranicama navodi da je tržišni lider u proizvodnji brašna u Hrvatskoj te da brašno proizvodi u mlinovima Farina, Kopanica i Tena, ukupnog dnevnog kapaciteta od 740 tona.

Rast prihoda i pad dobiti

Kompanija je 2025. završila sa 73,7 milijuna eura poslovnih prihoda, što je 19 posto više nego godinu prije, no neto dobit pala je za 60 posto, na 1,13 milijuna eura.

Vlasnički je pak prošle godine Granolio privukao pozornost zbog repo transakcije s Agram investom, koji je privremeno stekao 24,98 posto dionica kompanije prijenosom od najvećeg dioničara Hrvoja Filipovića.

Taj je aranžman u međuvremenu zatvoren, a prema aktualnom popisu dioničara na Zagrebačkoj burzi Filipović se i dalje vodi kao ključni pojedinačni dioničar: izravno drži 32,43 posto dionica, dok se dodatnih 25,68 posto vodi preko računa Agram brokeri d.d./Filipović Hrvoje.