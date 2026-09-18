Znanje i iskustvo kao najvažniji strojevi na gradilištu
Texo Molior godinama izvodi najzahtjevnije infrastrukturne projekte u Hrvatskoj – od obrane Neretve od zaslanjivanja do izgradnje luka, mostova, cesta i vlastitih nekretninskih projekata
Hrvatska je desetljećima gradila neke od najzahtjevnijih infrastrukturnih i građevinskih projekata u ovom dijelu Europe. Iza njih su stajale generacije inženjera, projektanata, graditelja i operativaca, čije se znanje nije mjerilo marketinškim kampanjama nego objektima koji i danas služe ljudima.
Posljednjih desetljeća dio te tradicije dijelom se izgubio. Građevinska industrija prolazila je kroz snažne tržišne oscilacije, nestajale su velike kompanije, a stručni kadrovi odlazili su inozemstvo. U takvom okružju istaknule su se tvrtke koje rast i dugotrajnost nisu temeljile na jednom projektu, jednom investitoru ili povoljnom tržišnom ciklusu, nego na znanju, organizaciji, vlastitim ljudima te održivom rastu. Texo Molior pripada upravo toj skupini.
Dosljedan i planski rast
Tvrtka s korijenima u Cavtatu već godinama sudjeluje u realizaciji nekih od tehnički najzahtjevnijih građevinskih i infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj. Taj razvoj nije nastao preko noći niti je rezultat jednoga velikog ugovora. Nastajao je projekt po projekt, godinu po godinu, sustavnim ulaganjem u stručnjake, mehanizaciju, organizaciju i operativne kapacitete te kroz održivo i promišljeno financijsko planiranje. Dovelo je to do toga da Texo Molior danas djeluje u području pomorske infrastrukture, prometne infrastrukture, visokogradnje, specijaliziranih inženjerskih zahvata i vlastitih developerskih projekata, potvrđujući sposobnost rada u potpuno različitim segmentima građevinske industrije. Takav razvoj rezultat je ponajprije dosljednog i planskog rasta.
Najbolji dokaz širine portfelja Texo Moliora raznoliki su i kvalitetno izvedeni projekti, kao i čitav niz zadovoljnih investitora i projekata u tijeku. Sustav zaštite donje Neretve od zaslanjivanja jedan je od najsloženijih vodnogospodarskih zahvata u Hrvatskoj. Dogradnja i rekonstrukcija Gata sv. Petra u Splitu zahtijeva izvođenje složenih pomorskih radova u aktivnoj luci. Most preko rijeke Čikole kod Drniša još jedan je primjer ozbiljnoga infrastrukturnog projekta koji traži vrhunsku koordinaciju ljudi, opreme i inženjerskog znanja. Nedavno dovršen Dom za starije u Dubrovniku jedan je od najboljih primjera poštovanja ugovorenog roka izvedbe. U Rijeci Texo Molior radi na izvođenju novoga kolodvora Žabica, projekta od iznimne važnosti za zajednicu i razvoj grada. Istodobno, projektom L68° u Splitu tvrtka izlazi iz klasične uloge izvođača te preuzima i ulogu investitora i developera, potvrđujući sposobnost upravljanja cjelokupnim procesom razvoja projekata.
Rekonstrukcija solinske Širine, trećega najprometnijeg čvorišta u Hrvatskoj, zadnji je među projektima na koje će Texo Molior staviti svoj potpis, a koji će biti jedan od najzahtjevnijih u kontekstu organizacije gradilišta i omogućavanja neometanoga svakodnevnog života za desetke tisuća ljudi koji gravitiraju ovom području. Upravo je apliciranje i izvedba takvih projekata jedan od zaštitnih znakova tvrtke.
Ljudi u središtu procesa
Ono po čemu se Texo Molior ističe nije samo portfelj projekata nego način na koji nastaju. U vremenu kada se građevinske tvrtke promatraju ponajprije kroz broj ugovora i prihode, u ovoj kompaniji identitet se i dalje gradi na gradilištu. Vlastiti inženjeri, voditelji gradilišta, geodeti, strojari, armirači, tesari, vozači i operativne ekipe temelj su poslovanja. Ljudi u zaštitnim kacigama i radnim odijelima nisu završna karika procesa – oni su njegovo središte.
Zbog toga su kadrovi danas jedno od najvažnijih područja ulaganja Texo Moliora. Tvrtka kontinuirano zapošljava mlade inženjere i uključuje ih u projekte na kojima stječu vrijedno iskustvo kakvo se dobiva samo na vrhunski vođenim gradilištima. Sudjelovanje na mostovima, lukama, prometnicama, hidrotehničkim sustavima i velikim objektima visokogradnje stvara novu generaciju stručnjaka sposobnih voditi projekte budućnosti. Texo Molior pritom ne gradi samo građevine. Gradi i novu inženjersku bazu hrvatskoga građevinarstva.
Kontinuirani rast
Takav pristup prepoznaju i investitori i financijske institucije tako da je tvrtka posljednjih godina kontinuirano povećavala prihode, jačala vlastite kapacitete i širila poslovanje uza zadržavanje financijske stabilnosti, što je potvrđeno i uspješnim izdanjem miniobveznice na domaćem tržištu kapitala.
U Texo Molioru vjeruju da će najvažnija konkurentska prednost i dalje ostati ono što je oduvijek činilo velike građevinske sustave – znanje ljudi, disciplina u izvedbi, odgovornost prema investitoru i sposobnost da se preuzeti posao završi kvalitetno, uz implementaciju novih tehnologija.
Upravo zato budućnost tvrtke vide u daljnjem rastu, jačanju vlastitih kapaciteta te preuzimanju sve većih i zahtjevnijih projekata, s jasnom ambicijom da Texo Molior postane mjerilo stručnosti, pouzdanosti i izvedbene snage u hrvatskom građevinarstvu.