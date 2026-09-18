Znanje i iskustvo kao najvažniji strojevi na gradilištu

Texo Molior godinama izvodi najzahtjevnije infrastrukturne projekte u Hrvatskoj – od obrane Neretve od zaslanjivanja do izgradnje luka, mostova, cesta i vlastitih nekretninskih projekata

Hrvatska je desetljećima gradila neke od najzahtjevnijih infrastrukturnih i građevinskih projekata u ovom dijelu Europe. Iza njih su stajale generacije inženjera, projektanata, graditelja i operativaca, čije se znanje nije mjerilo marketinškim kampanjama nego objektima koji i danas služe ljudima.

Posljednjih desetljeća dio te tradicije dijelom se izgubio. Građevinska industrija prolazila je kroz snažne tržišne oscilacije, nestajale su velike kompanije, a stručni kadrovi odlazili su inozemstvo. U takvom okružju istaknule su se tvrtke koje rast i dugotrajnost nisu temeljile na jednom projektu, jednom investitoru ili povoljnom tržišnom ciklusu, nego na znanju, organizaciji, vlastitim ljudima te održivom rastu. Texo Molior pripada upravo toj skupini.

Dosljedan i planski rast

Tvrtka s korijenima u Cavtatu već godinama sudjeluje u realizaciji nekih od tehnički najzahtjevnijih građevinskih i infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj. Taj razvoj nije nastao preko noći niti je rezultat jednoga velikog ugovora. Nastajao je projekt po projekt, godinu po godinu, sustavnim ulaganjem u stručnjake, mehanizaciju, organizaciju i operativne kapacitete te kroz održivo i promišljeno financijsko planiranje. Dovelo je to do toga da Texo Molior danas djeluje u području pomorske infrastrukture, prometne infrastrukture, visokogradnje, specijaliziranih inženjerskih zahvata i vlastitih developerskih projekata, potvrđujući sposobnost rada u potpuno različitim segmentima građevinske industrije. Takav razvoj rezultat je ponajprije dosljednog i planskog rasta.

Novi kolodvor Žabica u Rijeci, jedan od iznimno važnih projekata za zajednicu na kojem Texo Molior trenutačno radi i prikaz kako će izgledati nakon završetka

//The new Žabica terminal in Rijeka, one of the projects of exceptional importance to the community that Texo Molior is currently building, and a rendering of how it will look upon completion

Najbolji dokaz širine portfelja Texo Moliora raznoliki su i kvalitetno izvedeni projekti, kao i čitav niz zadovoljnih investitora i projekata u tijeku. Sustav zaštite donje Neretve od zaslanjivanja jedan je od najsloženijih vodnogospodarskih zahvata u Hrvatskoj. Dogradnja i rekonstrukcija Gata sv. Petra u Splitu zahtijeva izvođenje složenih pomorskih radova u aktivnoj luci. Most preko rijeke Čikole kod Drniša još jedan je primjer ozbiljnoga infrastrukturnog projekta koji traži vrhunsku koordinaciju ljudi, opreme i inženjerskog znanja. Nedavno dovršen Dom za starije u Dubrovniku jedan je od najboljih primjera poštovanja ugovorenog roka izvedbe. U Rijeci Texo Molior radi na izvođenju novoga kolodvora Žabica, projekta od iznimne važnosti za zajednicu i razvoj grada. Istodobno, projektom L68° u Splitu tvrtka izlazi iz klasične uloge izvođača te preuzima i ulogu investitora i developera, potvrđujući sposobnost upravljanja cjelokupnim procesom razvoja projekata.

Rekonstrukcija solinske Širine, trećega najprometnijeg čvorišta u Hrvatskoj, zadnji je među projektima na koje će Texo Molior staviti svoj potpis, a koji će biti jedan od najzahtjevnijih u kontekstu organizacije gradilišta i omogućavanja neometanoga svakodnevnog života za desetke tisuća ljudi koji gravitiraju ovom području. Upravo je apliciranje i izvedba takvih projekata jedan od zaštitnih znakova tvrtke.

Ljudi u središtu procesa

Ono po čemu se Texo Molior ističe nije samo portfelj projekata nego način na koji nastaju. U vremenu kada se građevinske tvrtke promatraju ponajprije kroz broj ugovora i prihode, u ovoj kompaniji identitet se i dalje gradi na gradilištu. Vlastiti inženjeri, voditelji gradilišta, geodeti, strojari, armirači, tesari, vozači i operativne ekipe temelj su poslovanja. Ljudi u zaštitnim kacigama i radnim odijelima nisu završna karika procesa – oni su njegovo središte.

Dom za starije u Dubrovniku, jedan od nedavno dovršenih projekata Texo Moliora, izveden je u ugovorenom roku, a primat će 205 korisnika na više od 10.000 četvornih metara //The home for the elderly in Dubrovnik, one of Texo Molior's recently completed projects, was delivered on the agreed deadline and will accommodate 205 residents across more than 10,000 square meters

Zbog toga su kadrovi danas jedno od najvažnijih područja ulaganja Texo Moliora. Tvrtka kontinuirano zapošljava mlade inženjere i uključuje ih u projekte na kojima stječu vrijedno iskustvo kakvo se dobiva samo na vrhunski vođenim gradilištima. Sudjelovanje na mostovima, lukama, prometnicama, hidrotehničkim sustavima i velikim objektima visokogradnje stvara novu generaciju stručnjaka sposobnih voditi projekte budućnosti. Texo Molior pritom ne gradi samo građevine. Gradi i novu inženjersku bazu hrvatskoga građevinarstva.

Kontinuirani rast

Takav pristup prepoznaju i investitori i financijske institucije tako da je tvrtka posljednjih godina kontinuirano povećavala prihode, jačala vlastite kapacitete i širila poslovanje uza zadržavanje financijske stabilnosti, što je potvrđeno i uspješnim izdanjem miniobveznice na domaćem tržištu kapitala.

U Texo Molioru vjeruju da će najvažnija konkurentska prednost i dalje ostati ono što je oduvijek činilo velike građevinske sustave – znanje ljudi, disciplina u izvedbi, odgovornost prema investitoru i sposobnost da se preuzeti posao završi kvalitetno, uz implementaciju novih tehnologija.

Ovako će izgledati Vukovarska 49 nakon izgradnje

//This is what Vukovarska 49 will look like after construction

Upravo zato budućnost tvrtke vide u daljnjem rastu, jačanju vlastitih kapaciteta te preuzimanju sve većih i zahtjevnijih projekata, s jasnom ambicijom da Texo Molior postane mjerilo stručnosti, pouzdanosti i izvedbene snage u hrvatskom građevinarstvu.