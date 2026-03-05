Iz startupa u scaleup: Kada improvizacija mora postati organizacija

Dugoročno inzistiranje na improvizaciji i usmenim dogovorima umjesto na strukturi i jasnim procesima s vremenom postaje destruktivno

Unatoč uvriježenomu mišljenju da su kreativni kaos, agilnost, brze promjene te mali i bliski timovi temeljna obilježja uspješnosti startupa, realnost daljnjega skaliranja (širenja opsega) biznisa dokazuje da taj model rada, iako u početku efikasan, ne može trajati zauvijek. Dugoročno inzistiranje na improvizaciji i usmenim dogovorima umjesto na strukturi i jasnim procesima s vremenom postaje destruktivno za tvrtkine ambiciozne planove, ali i za njezin tim.

Kada se važne informacije počnu gubiti po hodnicima, ostaju zarobljene u glavama pojedinaca ili se zagube u stupcima i redcima tablica u Excelu, možda je vrijeme da se uvede stroža standardizacija i poslože poslovni procesi. Oni koji su taj proces iskusili na svojoj koži, bilo kao (su)osnivači bilo kao članovi tima brzorastuće tvrtke, slažu se da je idealan trenutak za strožu podjelu poslova i odgovornosti mnogo prije nego što na površinu isplivaju prvi problemi.

– Idealan trenutak za standardizaciju nije kada je 'sve kaotično', nego mnogo prije: kada prvi put primijetite da se informacije gube, da ljudi različito interpretiraju ciljeve ili da jedan problem rješavate više puta – ističe nekadašnja glavna inženjerka u Bugattiju Rimcu s bogatim iskustvom rada na razvoju Nevere Snježana Miliša, a danas vlasnica konzultantske tvrtke Merlin Hat u kojoj drugim startupovima savjetuje kako organizirati rad i uskladiti timove.

– U startupu brzina jest prednost, ali bez osnovne strukture ona se pretvara u trošak. Moje je iskustvo da procesi trebaju rasti s tvrtkom; ne smiju gušiti, ali moraju stvarati predvidivost. Prava je standardizacija ona koja timovima olakšava rad, ne otežava ga – dodaje Miliša, ali napominje i da standardizacija ne smije donijeti više birokracije, nego jasnoću u vezi s time tko odlučuje, tko je odgovoran, kako se planira i prati napredak.

'Pitaj Marka'

Najčešći je signal da treba uvesti promjenu kad jedan posao odjednom traži više koordinacije nego rada, kaže Matija Nakić, suosnivačica i direktorica hrvatskoga startupa Farseer koji je nedavno osigurao 7,2 milijuna dolara ulaganja i očekuje ga faza ubrzanoga skaliranja i širenja tima.

Matija Nakić, Farseer: – Drugi je signal kad se uvođenje novih ljudi u posao uspori i postane skupo jer se znanje prenosi usmeno, Slackom i prema načelu 'pitaj Marka' umjesto jasnim sustavom. Treći je signal kad problemi isplivaju kasno, tek na kraju mjeseca ili kvartala, umjesto da ih primijetite u tjednom ritmu i reagirate ranije