Kako osigurati bilancu od udara cijena struje i energetskih šokova

Nestabilnost od tvrtki zahtijeva da budu fleksibilne i diverzificiraju izvore energije kako bi smanjile ovisnost o pojedinačnim dobavljačima

Tko nije naučio 2022., ima priliku danas. Nakon ruske agresije na Ukrajinu nova kriza u Perzijskom zaljevu izazvana napadom Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran bolno je podsjetila Zapad koliko vrijedi energija.

U jednom danu pod znak pitanja dovedena je petina svjetske trgovine naftom i ukapljenim plinom. Cijene skaču, špekulanti profitiraju, a procjenjuje se da bi dugotrajna blokada Hormuškog tjesnaca mogla lansirati barel Brenta blizu 150 dolara. Kako se od toga zaštititi ili barem ublažiti posljedice?