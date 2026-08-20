Kristijan Gregorić prešao u Lexandro.ai Roberta Kutića

Nakon Borisa Pogačnika, timu bivšeg suosnivača Infobipa pridružio se nekadašnji menadžer iz Valicona, EY-a i Atlantic Grupe

Startup Lexandro.ai, iza kojeg stoji suosnivač i bivši operativni direktor Infobipa Roberto Kutić sa suprugom Martinom Ćurić, nastavlja širiti svoj upravljački tim. Kompaniji se tako na poziciji glavnog direktora za rast (engl. chief growth officer) pridružio Kristijan Gregorić, menadžer s više od 20 godina iskustva u vođenju poslovanja, brendiranju i transformaciji tvrtki.

Gregorić iza sebe ima bogatu karijeru tijekom koje je radio u kompanijama kao što su Nestlé, Heineken, Atlantic Grupa, Franck, EY i Valicon. U Lexandru.ai bit će zadužen za vođenje globalnog rasta, razvoj brenda, strategiju izlaska na tržište i međunarodnu ekspanziju.

Potvrda je to i da Kutić u svom novom poduzetničkom pothvatu nastavlja okupljati iskusne kadrove. Podsjetimo, Kutić je prošle godine napustio Infobip i pokrenuo novi biznis, venture studio Festina.ai u sklopu kojeg razvija Lexandro.ai, specijaliziranu AI platformu za pravni sektor i automatizaciju pravnih dokumenata. Prije Gregorića, timu se na poziciji glavnog direktora za poslovanje (engl. chief business officer) pridružio i Boris Pogačnik, također dugogodišnji menadžer i bivši potpredsjednik za poslovni razvoj u Infobipu.

Nova faza poslovanja

Širenje tima Kutić je potvrdio u objavi na svojem LinkedIn profilu, istaknuvši da je tržište pravne tehnologije ušlo u fazu primjene te da kompanije traže pouzdana i sigurna rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji.

– Kompanije se više ne pitaju hoće li umjetna inteligencija transformirati rad pravnika, nego koliko je brzo mogu sigurno i pouzdano primijeniti. Razvili smo jak proizvod oko jasne vizije: pouzdan AI za pravni sektor u svakoj jurisdikciji. Sada tu tehnologiju želimo približiti tvrtkama i korisnicima diljem svijeta te našu viziju pretvoriti u globalno relevantan biznis – objavio je Kutić na LinkedInu.

Osvrnuvši se na dolazak Gregorića, Kutić je naglasio da njegovo iskustvo donosi ključnu poveznicu između tehnologije i korisnika te da označava ulazak Lexandro.ai-ja u novu fazu poslovanja.

– Kristijan razumije kako spojiti ambiciozan proizvod s tržištem, izgraditi snažan brend i ostvariti rast temeljen na stvarnim potrebama poslovnih korisnika. Njegov dolazak znači da je Lexandro spreman za sljedeću fazu. Imamo tehnologiju, ambiciju i tim da ovaj trenutak pretvorimo u nešto mnogo veće – poručio je Kutić.

Na svoju novu ulogu na LinkedInu se osvrnuo i sam Gregorić, poručivši da ga ova prilika nije privukla samo zbog tehnologije, nego i zbog ambicije da razviju 'pouzdanu umjetnu inteligenciju za svaku jurisdikciju koja razumije ne samo pravo, već i kontekst, jezik i složenost različitih pravnih sustava'.

– Čvrsto vjerujem da će umjetna inteligencija postati roba, a povjerenje infrastruktura. I to je upravo ono što Lexandro gradi – objavio je Gregorić.

Platforma za jasnije pravo

S druge strane, kako je Kutić nedavno ispričao za Lider, njegov novi projekt nije nastao zato što je umjetna inteligencija danas popularna tema, nego iz vrlo osobnog iskustva susreta s pravnom složenošću i sporošću sustava.

– I dalje živimo u svijetu u kojem su pravne informacije i procesi za većinu ljudi prespori, preskupi i prečesto nerazumljivi. To jednostavno nije dovoljno dobro. Naša ambicija zato nije napraviti još jedan AI alat koji će kratko privlačiti pažnju. Naša ambicija je izgraditi platformu koja će pravo učiniti jasnijim, dostupnijim i učinkovitijim za pojedince, poduzetnike i kompanije – poručio je Kutić.