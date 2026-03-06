Kupuju se godine života, a ne sunce, more i kreveti

Gost koji ne plaća tisuće dolara da bi vidio svijet, nego da bi ga mogao gledati što dulje, prototip je današnjeg turista

Turisti dubljeg džepa koji su spremni platiti ozbiljan novac za odlazak u resort u kojem osoblje na ulazu otima mobitele na sedam dana i koji tijekom svog odmora u vilama s privatnim bazenima na seansama u parnim kapsulama izbacuju toksine prošlih života, bili su savršena karikatura u trećoj sezoni 'Bijelog lotusa'.

Mike White nam je servirao vrhunsku satiru o influencerima koji hvataju insta-budizam u pauzi od botoksa i bogatašima koji liječe auru jer burza pada. No, dok smo se mi smijali toj televizijskoj fikciji, turističke velesile poput Tajlanda vrlo su ozbiljno izvukle svoje najjače karte.

Iza kulisa Four Seasons Resorta na Koh Samuiju, onog istog koji je poslužio kao scenografija seriji, krije se priča daleko ambicioznija od svake satire. To je epicentar najbrže rastućeg i najskupljeg segmenta modernog putovanja: longevity-turizma.