PBZ CO mijenja predsjednika nadzornog odbora Helios Farosa

Većinski vlasnik hvarske hotelske kompanije, predlaže opoziv Mirka Hercega i izbor Silvije Ravlić Varga u Nadzorni odbor

PBZ Croatia osiguranje, društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, zatražilo je dopunu dnevnog reda glavne skupštine Helios Farosa, hotelsko-turističke kompanije iz Starog Grada na Hvaru. Skupština je sazvana za 16. srpnja, a najveći dioničar predložio je opoziv Mirka Hercega, predsjednika Nadzornog odbora, prije isteka mandata te izbor Silvije Ravlić Varga za novu članicu NO-a na mandat do četiri godine.

Bez konkretnog razloga

Prema objavi Helios Farosa na Zagrebačkoj burzi, PBZ Croatia osiguranje za račun PBZ CO obveznih mirovinskih fondova kategorije A i B drži 33,6 milijuna dionica društva, odnosno 76,98 posto temeljnog kapitala. U prijedlogu se ne navodi konkretan razlog za opoziv Hercega, nego se dioničar poziva na odredbe Zakona o obveznim mirovinskim fondovima prema kojima društva za upravljanje mirovinskim fondovima mogu birati i imenovati članove nadzornih odbora u društvima u kojima fondovi imaju vlasničke udjele.

U prijedlogu se izričito navodi i da se Silvija Ravlić Varga ne predlaže kao neovisna članica Nadzornog odbora. Predložena nova članica Nadzornog odbora Silvija Ravlić Varga financijska je stručnjakinja s CFA certifikatom.

U javno dostupnim izvorima navodi se kao upraviteljica fonda u PBZ Croatia osiguranju, društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, a ranije je bila fond-menadžerica u InterCapitalu. Nije članica uprava ni nadzornih odbora drugih društava, niti drugih nadzornih tijela u zemlji ili inozemstvu.

Nadzornik u turističkim tvrtkama

Mirko Herceg predsjednik je Nadzornog odbora Helios Farosa od 2019. godine, odnosno od razdoblja u kojem je kompanija, nakon izlaska iz stečaja, ušla u novu fazu razvoja uz PBZ CO mirovinske fondove i Valamar Rivieru kao ključne partnere. Herceg je bio i član nadzornih tijela Jadrana, Club Adriatica i Brijuni Rivijere, što ga svrstava među kadrove koji su se godinama kretali u nadzornim strukturama turističkih društava.

Helios Faros jedna je od važnijih hotelskih kompanija na Hvaru, nastala izdvajanjem Hotela Helios Stari Grad iz sastava nekadašnjeg Sunčanog Hvara. Nakon stečaja društvo je prošlo vlasničko i poslovno restrukturiranje, u koje su PBZ Croatia osiguranje i Valamar Riviera ušli kao institucionalni i strateški partneri.

Hotelskim kompleksom Helios Farosa, koji se prostire na više od 147 tisuća četvornih metara i obuhvaća Valamar Amicor Green Resort, Places hotel by Valamar i Arkada Sunny Hotel by Valamar, upravlja Valamar.