Mlinar cilja 230 milijuna eura prihoda, rast ubrzavaju akvizicije

Grupa ove godine očekuje rast prihoda od oko 15 posto, a ulazak Bosqara i EBRD-a otvara prostor za nova preuzimanja u regiji

U protekle četiri godine Mlinar Grupa, najveća pekarska grupacija u Adria regiji, gotovo je udvostručila prihode od prodaje na lanjskih 197,2 milijuna eura. I ova joj je godina krenula sa snažnim rastom pa je u prvom kvartalu ostvarila prihod od 45 milijuna eura, što je za preko šest milijuna eura više nego u prvom tromjesječju prošle godine.

Mladen Veber, predsjednik Uprave Mlinara, danas je na konferenciji za novinare izjavio kako očekuje da će Grupa ovu godinu okončati s rastom prihoda od petnaestak posto, odnosno na razini od 225 do 230 milijuna eura.

Dosad je sav rast prihoda Grupa postizala organski, kontinuiranim ulaganjima u proizvodnju, maloprodajnu mrežu, logistiku, kvalitetu i razvoj novih formata prodajnih mjesta. No otkako je od prošle godine u većinskom vlasništvu Bosqar Investa, Mlinaru se otvaraju mogućnosti još mnogo bržeg rasta kroz akvizicije, iako se o konkretnim potezima ne može govoriti zbog toga što je Bosqar listan na Zagrebačkoj burzi.

Ove godine u vlasničku strukturu Mlinara ušla je i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), koja je predvodila investiciju u ukupnom iznosu do 80 milijuna eura, uz sudjelovanje Bosqar Investa i MidEurope

- Mlinar je danas snažan, vertikalno integriran sustav koji objedinjuje vlastitu proizvodnju, distribuciju, maloprodaju i B2B poslovanje. Naša je prednost u tome što možemo odgovoriti na potrebe modernih kupaca, ali istodobno zadržati fokus na kvaliteti, svježini i dostupnosti proizvoda. Rezultati koje smo ostvarili potvrđuju stabilnost poslovnog modela i daju nam snažan temelj za daljnji rast - naglasio je Veber.

Mlinar Grupa posluje kroz dva ključna segmenta, maloprodaju i B2B koji su u 2025. činili 57 odnosno 43 posto prodaje. U okviru maloprodajne mreže u Sloveniji, Srbiji i Hrvatskoj Grupa ima 329 vlastitih prodavaonica, a prisutna je i na tržištu Bosne i Hercegovine kroz 14 franšiznih poslovnica. Veber kaže da će se broj Mlinarovih prodavaonica i nadalje povećavati za oko 40 novih na godinu.

Važan dio Mlinarova poslovnog modela čini i vlastita logistika. Grupa raspolaže s 208 dostavnih vozila koji svakodnevno opskrbljuju oko sedam tisuća dostavnih mjesta i isporučuju približno 120 tona proizvoda. Upravo ta kombinacija proizvodnje, distribucije i široke prodajne mreže čini Mlinar jednim od ključnih nositelja pekarske industrije u Hrvatskoj i regiji.

Novinarima je predstavljena i nova Mlinarova društveno odgovorna platforma 'Prvo doručak', na kojoj Mlinar objedinjuje donacije i sponzorstva. Kroz tu će platformu kompanija ove godine darovati oko 3.000 doručaka u stotinjak akcija diljem Hrvatske. Riječ je o dugoročnoj inicijativi Mlinara i Bosqar Investa kojom se želi dodatno povezati poslovanje s konkretnim potrebama sportskih klubova, udruga, organizacija i lokalnih zajednica.