Ozbiljan alarm za kemijsku i drvoprerađivačku industriju

Gubici, pad dobiti i slabiji prihodi pokazuju da dio tradicionalne proizvodnje u novo razdoblje ulazi s mnogo manje prostora za pogrešku.

Dok dio gospodarstva, predvođen bankarskim sektorom, i dalje bilježi visoke profite, ovogodišnja lista 1000 najvećih tvrtki, koju Lider tradicionalno objavljuje u posebnoj publikaciji, otkriva i mnogo tmurniju stranu poslovne bilance. Nad nekadašnje industrijske teškaše nadvili su se sivi oblaci, a cijeli tradicionalni sektori završili su u dubokim minusima.

Najveći udarac pretrpio je sektor šuma, drva i papira, koji je godinu zaključio s 97,8 milijuna eura čistog gubitka. Na vrhu crne statistike nalazi se DS Smith Belišće Croatia, s minusom od 95,4 milijuna eura.

Drvna i kemijska industrija u minusu

Pad operativnih prihoda za više od petine, pritisak na tržištu ambalažnog papira i šire restrukturiranje proizvodnje završili su odlukom novog američkog vlasnika, International Papera, o zatvaranju tvornice papira u Belišću nakon 65 godina rada.

Širu krizu potvrđuje i podatak da je u sektoru šuma, drva i papira godinu s gubitkom završilo sedam od ukupno 23 kompanije. Samo osam tvrtki imalo je rast dobiti, dok su ostale poslovale ili s minusom ili s lošijim rezultatom nego godinu prije, što dodatno potvrđuje da se pritisak na ovu industriju više ne može svesti na izolirani slučaj.

U samom vrhu gubitaša ponovno je i kutinska Petrokemija, s minusom od 72,8 milijuna eura. Iako je proizvodnja obnovljena, bilancu i dalje pritišću visoke cijene plina i repovi višegodišnjeg restrukturiranja. Kutinski gubitak povukao je i cijeli kemijski sektor, koji je godinu završio u minusu od 57,9 milijuna eura.

Još je znakovitije to što ni jedna od šest kemijskih kompanija među 1000 najvećih nije imala rast dobiti: četiri su završile s padom dobiti, a dvije s negativnim rezultatom. Istodobno je broj kemijskih tvrtki na listi pao s devet na šest.

Problemi se vide i u drugim proizvodnim granama. U sektoru metala i metalnih proizvoda 16 od 38 kompanija imalo je pad prihoda, a ukupna dobit sektora pala je 36,7 posto.

Tekstil, odjeća i obuća ostali su u plusu, ali tri od deset tvrtki završile su u gubitku, a polovici su pali prihodi. Posebno se izdvaja i vodoopskrba i odvodnja, gdje su četiri od sedam kompanija poslovale s minusom, pa je cijeli sektor završio u negativnom rezultatu.

Dramatičan pad

Među najdramatičnijim pojedinačnim padovima izdvaja se Luka Ploče, kojoj su prihodi pali 71 posto. Kompaniju je pogodila kombinacija prekida željezničkog prometa u Bosni i Hercegovini, nepovoljnih tržišnih okolnosti, stečaja Koksare i pada prometa rasutih tereta. Zbog tog koktela nepovoljnih okolnosti Luka Ploče pala je s 206. na 867. mjesto ljestvice 1000 najvećih.

Rast prihoda, pokazuje ovogodišnja ljestvica, više nije dovoljan štit od pada profitabilnosti. Kod dijela industrije 2025. je samo iznijela na površinu ono što se gomilalo godinama: skupu proizvodnju, slabiju potražnju i nedovršena restrukturiranja. Ovogodišnjih 1000 najvećih tako nije samo pregled poslovnih pobjednika, nego i upozorenje da dio tradicionalne industrije u novo razdoblje ulazi s vrlo malo prostora za pogrešku.

Detaljne ljestvice najvećih dobitaša i gubitaša, sektorske analize, najveće skokove i padove te podatke o prihodima, dobiti, izvozu, uvozu, zaposlenima i plaćama donosimo u tradicionalnoj Liderovoj publikaciji 1000 najvećih, koja će biti objavljena u srijedu 24. lipnja u digitalnom izdanju, a u četvrtak 25. lipnja uz tiskano izdanje Lidera.