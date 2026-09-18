Pribjeglicama u ACI Clubu novi v.d. mandat, Super Mario ostao bez Marija

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Predsjednici Uprave ACI CLUBA Ankici Kruljac i članovima Uprave Ivanu Heraku i Davidu Sopti Vlada je produljila privremene upravljačke ovlasti do 29. listopada 2026. ACI CLUB je pod privremenom upravom od 2. prosinca 2025., kad je s čela tvrtke smijenjen Kristijan Pavić. Umjesto njega postavljena je Kruljac, koja je nekoliko mjeseci prije ušla u Upravu, također privremenom odlukom Vlade, bez natječaja. Prije toga morala je otići s čelne funkcije u NOVOM LISTU nakon promjene vlasnika.

Ostala dva člana Uprave također su našla svojevrsno pribježište u ACI CLUBU i imaju još zanimljiviju poslovnu povijest. Bivši ministar turizma Herak u Upravi je ACI CLUBA od 2022., a poznat je kao jedan od prvih ministara koji je bio uhićen, i u zatvoru je proveo 505 dana, a nakon dugotrajnih procesa pravomoćno je oslobođen svih optužbi. Sopta je u Upravi od travnja. Prije toga je u veljači smijenjen kao predsjednik Uprave JADROLINIJE zbog tragedije od prije godine i pol, iz ljeta 2024., kad su poginula tri člana posade trajekta Lastovo.