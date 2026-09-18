Više od 40 tisuća poljoprivrednika još nije predalo sve papire za ARKOD

Iako je istekao rok, dokazi se mogu poslati, za razliku od Izjave da je poljoprivrednik pokrenuo postupak za rješavanje vlasničkih odnosa

Broj poljoprivrednika koji su u periodu od 1. lipnja 2025. do 1. lipnja ove godine dostavili dokaz ili izjavu o vlasništvu ili posjedu poljoprivrednog zemljišta (koje nije u vlasništvu Republike Hrvatske) je 38.790. Trenutno u ARKOD sustavu 42.580 korisnika nije dostavilo dokaz i/ili Izjavu, a obrađuju ukupno 50.098,60 hektara. No iako je rok za dostavu dokaza bio 1. lipnja, dio poljoprivrednika koji ih sada pošalju Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ipak nije zakasnio. Zakasnili su oni koji do tog roka nisu dostavili ni dokaz ni Izjavu.

Odgovorili su nam tako iz Agencije. Naime, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva 14. svibnja ove godine objavilo je Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, kojim je propisano (čl. 8., st. 11.) da je poljoprivrednik koji u ARKOD-u ima upisano zemljište bez dokaza o vlasništvu ili posjedu, a koje nije u vlasništvu Republike Hrvatske, dužan nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja dostaviti dokaz ili kod javnog bilježnika ovjerenu Izjavu da je pokrenuo postupak rješavanja imovinskopravnih odnosa.