Potvrđen stečaj HNK Šibenika, pojačanje u Podravkinu nadzoru

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Otvoren je stečajni postupak nad HRVATSKIM NOGOMETNIM KLUBOM ŠIBENIK, a za stečajnog upravitelja imenovan je Milan Bariša Obradović. Stečaj je otvoren zbog nesposobnosti za plaćanje nakon što je klub bio u neprekidnoj blokadi 120 dana s 366.672,51 euro nepodmirenih dospjelih obveza.

Prema izvješću privremenoga stečajnog upravitelja, klub raspolaže imovinom koja uključuje osobni automobil, agregat, uredski namještaj i drugu opremu procijenjene vrijednosti 33.650 eura, što bi trebalo biti dovoljno za pokrivanje troškova postupka i djelomično namirenje vjerovnika. Rok za prijavu tražbina vjerovnika je 60 dana od objave rješenja, a ispitno i izvještajno ročište zakazani su za 9. rujna.

Zdenko Matak novi je član NO-a PODRAVKE umjesto Damira Čukmana. Matak je iskusni menadžer koji je proteklih 20 godina proveo na čelnim pozicijama ERSTE BANKE, a trenutačno sjedi i u NO-u ERSTE mirovinskih fondova.