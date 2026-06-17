Ključno ročište u stečaju Name: tko dobiva milijune iz Ilice?

Trgovački sud 9. srpnja odlučuje o podjeli 17,25 milijuna eura, dok vjerovnici vode spor oko milijunskih kamata

Prodaja Name u Ilici trebala je donijeti kraj najduljem hrvatskom stečaju, no sada je na pomolu novi zaplet. Oko uplaćenih 17,25 milijuna eura počela je velika pravna bitka.

Ključni korak prema raspletu dogodit će se već 9. srpnja ove godine, kada je Trgovački sud u Zagrebu zakazao ročište za podjelu novca od prodaje nekretnina u Ilici. Na ročište su, uz stečajnog upravitelja Damira Mikića, pozvani razlučni (založni) vjerovnici: Croatia osiguranje i Republika Hrvatska.

Kako će izgledati ročište, objasnio je stečajni upravitelj Damir Mikić.