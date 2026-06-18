Hrvatske tvrtke ulaze u posao vrijedan tisuću radnih mjesta

INELTEH i INDI-metal potpisali memorandume s Naval Groupom za isporuku opreme u gradnji hrvatskih korveta do 2030

Francuska obrambena kompanija Naval Grupa u srijedu je na sajmu obrane i sigurnosti Eurosatory u Parizu potpisala memorandume o razumijevanju s hrvatskim tvrtkama INELTEH i INDI-metal o isporuci opreme za lokalnu izgradnju korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu.

Sporazumi s tvrtkom INELTEH, koja proizvodi elektroničku opremu i sustave, te tvrtkom INDI-metal, koja će sudjelovati u proizvodnji konzola i razvodnih ploča, dio su šireg plana uključivanja hrvatskih kompanija u dobavni lanac francuske obrambene grupacije.

Potpisivanje se odvilo na nacionalnom štandu na kojem se predstavlja 31 hrvatska tvrtka, a koji su zajedno organizirali HGK, Ministarstvo obrane, Ministarstvo gospodarstva i Agencija Alan. INELTEH će u sklopu suradnje isporučivati elektroničku opremu i sustave, dok će INDI-metal raditi na upravljačkim konzolama i razvodnim ormarima.

Riječ je o nastavku procesa koji traje već dulje vrijeme. Naval Group planira da Hrvatska ratna mornarica do 2030. godine dobije višenamjenske borbene brodove tipa Gowind, opremljene za provedbu pomorskih obrambenih operacija i zadaća pomorske sigurnosti. Francuska grupacija pri tome slijedi model koji primjenjuje i u drugim zemljama, a koji uključuje gradnju većeg dijela brodova kod lokalnih partnera, uz završno sklapanje i naknadno održavanje tijekom cijelog životnog vijeka plovila.

Zamjenik predsjednika HGK Tomislav Radoš ocijenio je da su INELTEH i INDI-metal potpisom memoranduma pokazali da hrvatske tvrtke imaju što ponuditi u vrlo konkurentnoj industriji.

- Ovo je izravan nastavak Industrijskog dana koji smo prošle godine organizirali s Naval Group u Hrvatskoj kada smo im pokazali naše kapacitete. Ovo su konkretni rezultati sustavnog povezivanja tvrtki na kojemu radimo kroz Zajednicu obrambene industrije HGK upravo kako bi bile spremne kada se otvore prilike ovog tipa - poručio je Tomislav Radoš, zamjenik predsjednika HGK.

Naval Group procjenjuje da bi tijekom faze gradnje korveta diljem Hrvatske moglo biti mobilizirano više od tisuću izravnih i neizravnih visokokvalificiranih radnih mjesta. Grupacija pri tome ističe i dugoročnu dimenziju projekta, jer bi naknadno održavanje, modernizacije te aktivnosti istraživanja i razvoja trebali osigurati trajniji opseg posla i otvaranje novih stručnih radnih mjesta, uz mogućnost izvoza znanja i opreme na druga tržišta.