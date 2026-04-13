Samo 20 posto tvrtki uzima gotovo sav profit od umjetne inteligencije

Predvodnici tri puta češće prepuštaju odluke algoritmima i radikalno mijenjaju poslovne modele radi bržeg osvajanja tržišta

Mala skupina poduzeća značajno se izdvaja u utrci za ostvarivanje stvarnih financijskih povrata od primjene umjetne inteligencije, pokazuje novo PwC‑ovo istraživanje o učinku umjetne inteligencije, AI Performance Study.

U sklopu globalnog istraživanja anketirano je 1217 viših rukovoditelja, ponajprije iz velikih poduzeća uvrštenih na burzu, iz 25 različitih sektora. Ispitanici su govorili o prihodima i povećanju učinkovitosti koje danas ostvaruju zahvaljujući umjetnoj inteligenciji te o načinima na koje tu tehnologiju primjenjuju u poslovanju.

Istraživanje otkriva da gotovo tri četvrtine (74 posto) ukupne ekonomske vrijednosti umjetne inteligencije ostvaruje tek petina (20 posto) organizacija, što upućuje na izražen i rastući jaz između male skupine predvodnika u primjeni umjetne inteligencije i većine poduzeća koja se još uvijek nalaze u fazi provedbe pilot‑projekata.

Rezultati pokazuju da najuspješnija poduzeća ne koriste samo veći broj alata umjetne inteligencije. Štoviše, umjetnu inteligenciju primjenjuju kao pokretač rasta i transformacije poslovanja stvaranjem novih izvora prihoda tamo gdje se granice između tradicionalnih sektora brišu, ali uz čvrste temelje u upravljanju podacima, odgovornoj primjeni i povjerenju.

Joe Atkinson, globalni glavni direktor PwC-a za usluge povezane s umjetnom inteligencijom, ističe da mnoga poduzeća intenzivno pokreću pilot‑projekte temeljene na umjetnoj inteligenciji, no samo manji dio njih uspijeva tu aktivnost pretvoriti u mjerljive financijske rezultate.

- Predvodnici se ističu jer umjetnu inteligenciju usmjeravaju na poticanje rasta, a ne samo na smanjenje troškova, te tu ambiciju podupiru izgradnjom čvrstih temelja koji omogućuju da se rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji učinkovito uvode i koriste u cijeloj organizaciji - smatra Atkinson.

Slaven Kartelo, partner u Odjelu revizije i računovodstvenog savjetovanja u PwC-u Hrvatska, zadužen za usluge povezane s umjetnom inteligencijom, kaže da njihovo istraživanje šalje jasnu poruku da stvarna vrijednost AI-ja proizlazi iz njezine primjene kao pokretača rasta i poslovne transformacije.

- Mali broj poduzeća ubrzano se izdvaja jer umjetnu inteligenciju usmjeravaju prema stvaranju novih izvora prihoda, donošenju bržih odluka i razvoju novih poslovnih modela uz istodobno snažne temelje na području upravljanja, podataka i povjerenja. Poduzeća koja danas prednjače u primjeni umjetne inteligencije ne uvode tehnologiju fragmentirano, već je ugrađuju u samu srž svojeg poslovanja. Upravo ta kombinacija ambicije, odgovornog upravljanja i sposobnosti skaliranja razlikuje predvodnike u primjeni umjetne inteligencije od onih koji i dalje ostaju u fazi testiranja. Bez jasnog strateškog zaokreta, jaz između tih dvaju svjetova nastavit će se produbljivati - dodaje Kartelo.

Rast, a ne samo produktivnost

Organizacije koje su najuspješnije u primjeni umjetne inteligencije ne promatraju tu tehnologiju samo kao alat za povećanje učinkovitosti, već kao pokretač transformacije poslovanja. Umjetnu inteligenciju koriste za preoblikovanje poslovnih modela i širenje izvan tradicionalnih granica svojih sektora.

Organizacije koje prednjače u primjeni umjetne inteligencije 2,6 puta češće od svojih konkurenata navode da im umjetna inteligencija olakšava unaprjeđenje poslovnog modela. Uz to, dva do tri puta češće ističu da umjetnu inteligenciju koriste za prepoznavanje i iskorištavanje prilika za rast koje proizlaze iz povezivanja i preklapanja industrija, primjerice kroz suradnju s partnerima izvan vlastitog sektora.

PwC‑ova analiza pokazuje da je upravo iskorištavanje prilika za rast koje nastaju povezivanjem industrija ključni čimbenik koji utječe na financijske rezultate postignute primjenom umjetne inteligencije, važniji čak i od unaprjeđenja učinkovitosti.

Povjerenje i automatizacija kao temelj za ostvarivanje rezultata

Istraživanje također ukazuje na značajne razlike u načinu na koji predvodnici primjenjuju umjetnu inteligenciju unutar svojih organizacija. Poduzeća koja postižu najbolje financijske rezultate zahvaljujući umjetnoj inteligenciji gotovo su dvostruko sklonija koristiti umjetnu inteligenciju na napredne načine, kao što je obavljanje više zadataka unutar jasno definiranih okvira ili samostalan rad koji se neprestano usavršava.

Također, predvodnici u primjeni umjetne inteligencije povećavaju broj poslovnih odluka koje se donose bez ljudske intervencije gotovo tri puta brže od svojih konkurenata.

Organizacije koje prednjače u primjeni umjetne inteligencije znatno češće imaju uspostavljene mehanizme poput okvira za odgovornu primjenu umjetne inteligencije i tijela koja uključuju više odjela i zajednički upravljaju umjetnom inteligencijom.

Zahvaljujući tome, njihovi zaposlenici dvostruko češće iskazuju povjerenje u rezultate koje generira umjetna inteligencija.

Sve veći jaz

Ako organizacije ne promijene svoj pristup, jaz u uspješnosti između predvodnika i organizacija koje zaostaju vjerojatno će se nastaviti produbljivati. Predvodnici će i dalje brže učiti, brže primjenjivati provjerene slučajeve primjene na razini cijele organizacije te na sigurniji način automatizirati donošenje odluka, zaključuje se u PwC-ovom istraživanju.