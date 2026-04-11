Anđelo Brzoja: Ozbiljni rezultati dolaze samo iz potpunog fokusa

Osnivač Marginsa, jednog od najbrže rastućih domaćih IT startupa, o tome zašto je reći ne ponekad važnije od prihvaćanja svake prilike

U Lideru smo nedavno objavili rang-listu 40 najuspješnijih hrvatskih poduzetnika mlađih od 40 godina, a u narednim danima donosimo pojedinačne priče svakog od njih. Na redu je Anđelo Brzoja, osnivač i izvršni direktor Marginsa, zagrebačke AI tvrtke koja je prošle godine zasjela na 11. mjesto Deloitteove liste 50 najbrže rastućih tehnoloških kompanija srednje Europe s rastom prihoda od 1.660 posto u četverogodišnjem razdoblju.

Tvrtku je osnovao 2018., danas zapošljava 37 ljudi, a prema podacima Fine ukupni prihodi u 2025. iznosili su 1,72 milijuna eura, što je rast od 24,57 posto u odnosu na prethodnu godinu, uz neto dobit od 44.200 eura, što je povećanje od 16,58 posto.

Makar je i ranije stekao iskustvo u poduzetništvu, pravi zaokret prema onome što Brzoja danas gradi nije došao iz neke nagle odluke nego iz toga što je, radeći s klijentima na AI implementacijama, počeo prepoznavati iste obrasce koji su se ponavljali u različitim industrijama.