Navantia: Španjolski brodograditelj mogao bi biti spas za Uljanik

Tvrtka koja bi mogla graditi korvete za Hrvatsku želi surađivati s Uljanikom zbog veličine i potencijala toga našeg brodogradilišta

Još prije desetak godina brodogradnja je u europskim političkim raspravama uglavnom bila sinonim za subvencije, restrukturiranja i zatvaranje navoza, no danas je ta industrijska grana pitanje nacionalne sigurnosti. U utrci za naoružanje, koju vode gotovo sve države svijeta i u koju se slijeva sve više kapitala, uz ratne avione i dronove iznimno su važni ratni brodovi. Hrvatska ratna mornarica ima ih samo pet, no uskoro bi trebala dobiti još dva.

Naime, Ministarstvo obrane usred je najambicioznijeg projekta osuvremenjenja Hrvatske ratne mornarice od njezina osnutka, zbog čega želi nabaviti i dvije korvete, ratne brodove vrijedne do 1,6 milijardi eura. Navodno bi potpisivanje ugovora s odabranim ponuđačem trebalo biti formalizirano do kraja godine. Jedan od ponuđača španjolska je državna tvrtka Navantia koja je potkraj svibnja s pulskim Uljanikom Brodogradnjom 1856 te inženjerskom tvrtkom Nortes Blue potpisala sporazume o strateškoj suradnji, potvrdivši tako službeno svoju ponudu za projektiranje i gradnju višenamjenskih korveta. Kako bi pokazala da uistinu misli ozbiljno, za hrvatske medije otvorila je svoj pogon kako bi se pohvalila visokotehnološkom proizvodnjom čiji kapaciteti premašuju sva brodogradilišta u Hrvatskoj. Što, naravno, ne začuđuje. Kako su nam rekli u Navantiji, peta su po veličini tvrtka u segmentu brodogradnje u Europi.

U Kadiškom zaljevu, odnosno u okolici Cádiza, grada na zapadnome dijelu Španjolske, na impresivnih milijun četvornih metara smjestila su se dva brodogradilišta, San Fernando i Puerto Real. Mi smo posjetili San Fernando, čiji se pogon proteže na čak 700 tisuća četvornih metara, desetak proizvodnih hala i tri navoza. Glavni su fokus tog brodogradilišta korvete i fregate, odnosno vojna brodogradnja. Na jednom od navoza baš u danima posjeta hrvatskih novinara odande je porinuta šesta korveta za Kraljevsku saudijsku mornaricu.