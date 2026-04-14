Smjena na čelu Novog lista i Glasa Slavonije, promjene u PBZ-u

Alenka Prskalo i Miroslav Halužan imenovani su članovima Uprave PRIVREDNE BANKE ZAGREB umjesto Vedrane Jelušić Kašić. Prskalo je u tu banku stigla u prosincu te obnaša funkciju glavne direktorice za operacije i transformaciju, a prije toga dvadeset je godina provela u UniCreditu. Halužan je pak u PBZ-u već dvadeset pet godina te je imenovan na funkciju glavnog direktora za upravljanje na kojoj je zadužen za cjelokupan sustav upravljanja bankom, uključujući organizacijska pravila, integritet poslovanja i kontrolne mehanizme.

Podsjetimo, Jelušić Kašić nakon četiri i pol godine u Upravi PBZ-a odlazi u Slovačku gdje preuzima jedan od ključnih resora u najvećoj podružnici Intesa Sanpaolo banke izvan matičnog talijanskog tržišta. Naime, imenovana je direktoricom za korporativno bankarstvo u VÚB banci (Všeobecná úverová banka).