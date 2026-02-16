Tržišta oprezna: Japan razočarao rastom, nafta nastavlja pad

Ulagači prate geopolitičke signale iz Washingtona i Teherana te moguće povećanje proizvodnje nafte

Na azijskim su burzama u ponedjeljak cijene dionica blago porasle, no trguje se mirno, a promet je skroman jer se u nekoliko zemalja zbog praznika ne radi.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7,00 sati u plusu 0,4 posto.

Pritom su cijene dionica u Japanu, Australiji, Indiji i Hong Kongu porasle između 0,1 i 0,5 posto. U Kini, Južnoj Koreji i Tajvanu danas se zbog Lunarne nove godine ne radi.

Kako se na mnogim tržištima ne radi, trgovanje je mirno, nema puno vijesti.

U fokusu ulagača je izvješće o rastu japanskog bruto domaćeg proizvoda (BDP) u posljednjem lanjskom tromjesečju za samo 0,2 posto na godišnjoj razini, znatno manje nego što se očekivalo. No, time je gospodarstvo za 'dlaku' izbjeglo recesiju.

Unatoč razočaravajućim podacima, Nikkei indeks nije pao jer se ulagači nadaju da će vlada premijerke Sanae Takaichi uskoro uvesti nove poticajne gospodarske mjere - smanjiti poreze, a povećati javne investicije.

Dolar blago ojačao, cijene nafte blago pale

A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta blago porasla, nakon što je prošloga tjedna pala 0,8 posto.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 96,96 bodova, dok je u petak navečer iznosio 96,88 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao 0,3 posto, na 153,20 jena.

Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1860 dolara, dok je u petak navečer iznosila 1,1867 dolara.

Cijene su nafte, pak, blago pale. Na londonskom je tržištu cijena barela jutros skliznula 0,02 posto, na 67,75 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 0,03 posto, na 62,85 dolara.

Cijene nafte blago pale drugi tjedan zaredom

Na svjetskim su tržištima cijene nafte pale i prošloga tjedna, drugog zaredom, jer su popustile napetosti između SAD-a i Irana i jer bi ove godine ponuda mogla porasti brže od potražnje.

Cijena barela na londonskom tržištu pala je prošloga tjedna 0,5 posto, na 67,75 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 1,0 posto, na 62,89 dolara.

U prvom dijelu tjedna cijene su rasle zbog napetosti između SAD-a i Irana, no u četvrtak su znatno pale, nakon što je američki predsjednik Donald Trump kazao da bi SAD i Iranom mogli postići dogovor u idućih mjesec dana.

No, vjerojatno će vijesti o odnosima između te dvije države i dalje utjecati na cijene nafte jer je Washington u bliskoistočnu regiju poslao još jedan nosač zrakoplova, dok s druge strane, Teheran inzistira da će se pregovarati samo o iranskom nuklearnom programu, a ne i o drugim temama, koje predlaže Washington.

Brži rast ponude od potražnje

Osim geopolitičkih napetosti, nema drugih razloga za rast cijena nafte jer se očekuje da će ponuda ove godine rasti brže od potražnje.

Na to ukazuju procjene Međunarodne agencije za energiju (IEA), koja očekuje da bi potražnja u 2026. trebala rasti za 850 tisuća barela dnevno, nešto slabije nego što su procjenjivali prije mjesec dana. No, ponuda bi mogla porasti za 2,4 milijuna barela dnevno, unatoč poremećajima na početku godine.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) je, pak, optimističnija po pitanju potražnje, pa procjenjuje da bi u ovoj godini mogla porasti za 1,38 milijuna barela dnevno.

Zbog toga je, kažu analitičari, moguće da će taj kartel i njegovi saveznici povećati proizvodnju od travnja kako bi se pripremili za uobičajeno jačanje potražnje u ljetnoj sezoni vožnje. A to bi dodatno pritisnulo cijene nafte.

Saudijska Arabija, Rusija, Oman, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Irak, Kazahstan i Alžir ponovo će razmotriti proizvodnu politiku na sastanku zakazanom 1. ožujka.

Uglavnom zbog geopolitičkih napetosti, cijene su nafte od početka godine porasle oko 11 posto, nakon što su lani pale oko 20 posto.