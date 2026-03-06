m&a

Talijanski VDA Telkonet preuzeo 100 posto riječkog Adria Electronica

6. ožujka 2026.
Vladimir Budislavić, osnivač Adria Electronica

foto
Roko Kalafatić
Talijanski tehnološki div dovršio potpunu integraciju hrvatskog proizvođača pametnih hotelskih sustava s prihodima od 5,22 milijuna eura

Talijanska grupacija VDA Telkonet dovršila je preuzimanje preostalog vlasničkog udjela u riječkoj tvrtki Adria Electronic, čime je zaokružila njezinu potpunu integraciju u VDA Group.

VDA Telkonet globalni je lider u razvoju sustava za upravljanje energijom (EMS) i upravljanje sobama za goste (GRMS) u hotelskoj industriji. Grupacija je prisutna u više od 50 zemalja, broji oko milijun instaliranih soba i zapošljava između 160 i 200 ljudi.

Adria Electronic, sa sjedištem u Rijeci, vodeći je proizvođač i pružatelj pametnih hotelskih tehnologija i sustava automatizacije u Hrvatskoj i regiji. Tvrtka posluje od 1974. godine i trenutno zapošljava 40-ak djelatnika, a od osnutka se bavi sustavima automatizacije, a fokus je tijekom vremena usmjerila na sustave u hotelijerskom sektoru.

Pametna soba Adria prepoznatljiv je znak i proizvod riječke tvrtke koji je de facto postao standard u hotelijerstvu u Hrvatskoj, što dokazuje i činjenica da ga Hrvatskoj u koristi više od 400 hotela, neki od njih su; Park Rovinj, Adris Gorup, Girandella Rabac, Valamar, te Park Poreč, Plava Laguna, a za pametnu sobu Adria odlučuju se i investitori hotela koji su u izgradnji.

Prema podacima Fine, Adria Electronic ostvarila je u 2024. godini ukupne prihode od 5,22 milijuna eura, što je rast od 21,4 posto u odnosu na 2023. Neto dobit iznosila je 1,14 milijuna eura, što je povećanje od 14,6 posto, a EBITDA je 2024. dosegla 1,67 milijuna eura. Direktor i osnivač tvrtke je Vladimir Budislavić.

Inače, VDA Telkonet dio je talijanskog VDA Groupa, osnovanog 1980. u Pordenoneju, a koji je 2022. preuzeo većinski udio u američkom Telkonetu, a od tada gradi jedinstvenu globalnu platformu za hotelsku automatizaciju. 

