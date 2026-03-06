Talijanski VDA Telkonet preuzeo 100 posto riječkog Adria Electronica

Talijanski tehnološki div dovršio potpunu integraciju hrvatskog proizvođača pametnih hotelskih sustava s prihodima od 5,22 milijuna eura

Talijanska grupacija VDA Telkonet dovršila je preuzimanje preostalog vlasničkog udjela u riječkoj tvrtki Adria Electronic, čime je zaokružila njezinu potpunu integraciju u VDA Group.

VDA Telkonet globalni je lider u razvoju sustava za upravljanje energijom (EMS) i upravljanje sobama za goste (GRMS) u hotelskoj industriji. Grupacija je prisutna u više od 50 zemalja, broji oko milijun instaliranih soba i zapošljava između 160 i 200 ljudi.

Adria Electronic, sa sjedištem u Rijeci, vodeći je proizvođač i pružatelj pametnih hotelskih tehnologija i sustava automatizacije u Hrvatskoj i regiji. Tvrtka posluje od 1974. godine i trenutno zapošljava 40-ak djelatnika, a od osnutka se bavi sustavima automatizacije, a fokus je tijekom vremena usmjerila na sustave u hotelijerskom sektoru.

Pametna soba Adria prepoznatljiv je znak i proizvod riječke tvrtke koji je de facto postao standard u hotelijerstvu u Hrvatskoj, što dokazuje i činjenica da ga Hrvatskoj u koristi više od 400 hotela, neki od njih su; Park Rovinj, Adris Gorup, Girandella Rabac, Valamar, te Park Poreč, Plava Laguna, a za pametnu sobu Adria odlučuju se i investitori hotela koji su u izgradnji.

Prema podacima Fine, Adria Electronic ostvarila je u 2024. godini ukupne prihode od 5,22 milijuna eura, što je rast od 21,4 posto u odnosu na 2023. Neto dobit iznosila je 1,14 milijuna eura, što je povećanje od 14,6 posto, a EBITDA je 2024. dosegla 1,67 milijuna eura. Direktor i osnivač tvrtke je Vladimir Budislavić.

Inače, VDA Telkonet dio je talijanskog VDA Groupa, osnovanog 1980. u Pordenoneju, a koji je 2022. preuzeo većinski udio u američkom Telkonetu, a od tada gradi jedinstvenu globalnu platformu za hotelsku automatizaciju.